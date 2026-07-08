«Вы – лицо Президента на местах»: Лукашенко принял ряд кадровых решений
Обновление управленческой команды сразу по нескольким направлениям. Сегодня, 8 июля, Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, которые затронули Администрацию Президента Беларуси, местную вертикаль власти и Комитет госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, помощником Президента – инспектором по Гомельской области назначен Юрий Валеватый, ранее занимавший должность первого заместителя председателя Гродненского облисполкома. Этот пост оставался вакантным после перехода Руслана Пархамовича на должность председателя Гомельского горисполкома.
Помощником Президента – инспектором по Могилевской области назначена Надежда Котковец. Ее профессиональный опыт тесно связан с агропромышленным комплексом – она долгое время трудилась на посту первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия, работала в Управлении делами Президента, где курировала подведомственные организации АПК, а также в Белорусской национальной биотехнологической корпорации.
Помощником Президента – инспектором по Минску назначен Дмитрий Реуцкий. Прежде это кресло занимал Юрий Фролов, который сегодня согласован Президентом на должность председателя Комитета государственного контроля Могилевской области.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не стану вам рассказывать о том, как надо работать. Вы люди опытные, мне можете еще много чего рассказать. Но требование мое одно в связи с тем, что вы назначаетесь на ключевые должности. Вы лицо Президента на местах. Это прошу иметь в виду. Но всех помощников хочу предупредить. Полезно это услышать и председателям райисполкомов.
Я не хочу никаких конфликтов между помощником и губернатором. И те, и те – мои дети, образно говоря. Но это не значит, что вы должны ходить под козырек губернатора. Да, надо помогать. Вы будете отвечать за развитие ситуации в области. Но надо иметь свою точку зрения. Вы инспекторы по кадрам. Кадры решают все. Есть толковые руководители – значит, дело пойдет.
Поэтому через кадры, которые вы будете курировать на местах, я буду смотреть на вашу работу. В общем, по-хозяйски подходите и начинайте работать. Я вас очень прошу, не подведите. Люди вы опытные, действуйте.
Кадровые перестановки произошли и в местной вертикали власти. Председателем Шкловского райисполкома согласован Михаил Крицкий, ранее возглавлявший Бобруйский район. До этого почти два года председателем Шкловского райисполкома был Сергей Бартош, который пришел на эту должность с поста министра сельского хозяйства и продовольствия. Новым руководителем Бобруйского района согласован первый заместитель председателя райисполкома Александр Кавранин.