Что делать, если заблудились в лесу – рассказал спасатель МЧС
С началом сезона сбора ягод и грибов количество обращений в МЧС резко возрастает. Почти ежедневно на номера 101 или 112 поступают сообщения о потерявшихся. В основном это пожилые люди, которые не рассчитали силы, ушли далеко и потеряли все ориентиры. Как не заблудиться в лесу, что делать, если это случилось и какие простые лайфхаки помогут дождаться помощи, узнали у нашего гостя.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Конколович, заместитель начальника по материально-техническому обеспечению пожарного аварийно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС.
Александр Стасевич, ведущий:
Начался сезон сбора грибов, ягод. Какие у нас категории граждан больше всего подвержены опасности?
В Минской области наблюдается активность клещей. Как обезопасить себя?
Александр Конколович, заместитель начальника по материально-техническому обеспечению пожарного аварийно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС:
Именно в пик сезона сбора грибов и ягод приходится порядка 90 % всех потерявшихся. На территории Минской области уже найдено 11 человек, причем из них трое детей. Первая категория, которую я для себя определил, как ни странно, это опытные грибники и посетители леса. Они достаточно подготовленные, целеустремленные, готовые к длительным переходам. Зачастую они уходят далеко. Что самое плохое, они не обращаются за помощью, так как зачастую целенаправленно оставляют мобильный телефон дома, тем самым увеличивая время реагирования. При проведении поисково-спасательных работ время – это наиважнейший фактор. Вторая категория – это именно возрастная категория граждан. Они идут в лес – это их уклад жизни, то есть они еще душой и головой молоды, но тем не менее здоровье подводит. В первую очередь, когда вы планируете отправиться в лес, нужно рассказать о своих планах и намерениях. То есть предупредить родных, близких, знакомых, соседей о том, что вы намереваетесь пойти в лес за грибами, ягодами и постараться дать им максимальную информацию. В какой лес вы собираетесь идти, в каком месте планируете собирать. Проинформировать о своем планируемом маршруте движения, сообщить ориентировочное время сбора и когда планируете вернуться. То есть если у нас человек к указанному времени по тем или иным причинам не вышел, мы можем забить тревогу. Родные и близкие обращаются в МЧС. Соответственно, чем раньше нас привлекают, чем раньше мы реагируем, тем вероятность успешных поисков намного возрастает.
Александра Каштанова, ведущая:
Что нужно брать с собой, если отправляешься в лес? Вы сказали, что опытные грибники не берут с собой телефоны, что удивило.
Александр Конколович:
Касаемо того, что взять с собой – это заряженный мобильный телефон, по возможности дополнительный аккумулятор внешний, спички, зажигалка, нож, если имеется GPS-навигатор либо туристический трекер. Также не будет лишним скачать офлайн-карту местности, куда вы собираетесь отправиться. Безусловно, нужно взять с собой запас питьевой воды, некоторый перекус. Обязательно, если человек принимает те или иные лекарства, взять с собой лекарства. В первую очередь это у нас сердечники, диабетики. Но и обычным гражданам не будет лишним взять с собой те или иные медикаменты, такие как препараты от давления, противоаллергические препараты. Должна быть яркая одежда. По возможности, она должна быть со светоотражающими элементами. Если у вас такой одежды нет, я рекомендую приобрести светоотражающие жилеты, дабы быть более заметными в лесу. Эта одежда должна быть по сезону. Нужно понимать тот момент, что именно в сезон сбора грибов и ягод у нас зачастую в вечернее и ночное время температура окружающего воздуха значительно понижается. При себе иметь дополнительно непромокаемую одежду, то есть это какая-то непромокаемая куртка, дождевик, плащ и непромокаемая обувь.
Подробности в видео.