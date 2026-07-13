Что делать, если заблудились в лесу – рассказал спасатель МЧС

С началом сезона сбора ягод и грибов количество обращений в МЧС резко возрастает. Почти ежедневно на номера 101 или 112 поступают сообщения о потерявшихся. В основном это пожилые люди, которые не рассчитали силы, ушли далеко и потеряли все ориентиры. Как не заблудиться в лесу, что делать, если это случилось и какие простые лайфхаки помогут дождаться помощи, узнали у нашего гостя. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Конколович, заместитель начальника по материально-техническому обеспечению пожарного аварийно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС. Александр Стасевич, ведущий:

Начался сезон сбора грибов, ягод. Какие у нас категории граждан больше всего подвержены опасности? В Минской области наблюдается активность клещей. Как обезопасить себя?

Александр Конколович, заместитель начальника по материально-техническому обеспечению пожарного аварийно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС:

Именно в пик сезона сбора грибов и ягод приходится порядка 90 % всех потерявшихся. На территории Минской области уже найдено 11 человек, причем из них трое детей. Первая категория, которую я для себя определил, как ни странно, это опытные грибники и посетители леса. Они достаточно подготовленные, целеустремленные, готовые к длительным переходам. Зачастую они уходят далеко. Что самое плохое, они не обращаются за помощью, так как зачастую целенаправленно оставляют мобильный телефон дома, тем самым увеличивая время реагирования. При проведении поисково-спасательных работ время – это наиважнейший фактор. Вторая категория – это именно возрастная категория граждан. Они идут в лес – это их уклад жизни, то есть они еще душой и головой молоды, но тем не менее здоровье подводит. В первую очередь, когда вы планируете отправиться в лес, нужно рассказать о своих планах и намерениях. То есть предупредить родных, близких, знакомых, соседей о том, что вы намереваетесь пойти в лес за грибами, ягодами и постараться дать им максимальную информацию. В какой лес вы собираетесь идти, в каком месте планируете собирать. Проинформировать о своем планируемом маршруте движения, сообщить ориентировочное время сбора и когда планируете вернуться. То есть если у нас человек к указанному времени по тем или иным причинам не вышел, мы можем забить тревогу. Родные и близкие обращаются в МЧС. Соответственно, чем раньше нас привлекают, чем раньше мы реагируем, тем вероятность успешных поисков намного возрастает. Александра Каштанова, ведущая:

Что нужно брать с собой, если отправляешься в лес? Вы сказали, что опытные грибники не берут с собой телефоны, что удивило.