Какие задачи по урожаю стоят перед Минской областью? Рассказал Василий Сысоев

Василий Сысоев, первый заместитель председателя Минского облисполкома:

Вопрос человеческого фактора и вообще работы кадров, я считаю, что это вопрос номер один, поэтому вся стратегия подготовки к уборке, проведения уборки и складывается из того, чтобы мы могли обеспечить условия для работы всех наших кадров, начиная от комбайнера и заканчивая специалистами. На сегодняшний день в области достигнуты определенные результаты, но наш Президент поставил четкие задачи для каждой области в достижении определенных цифр, поэтому вся стратегия подготовки к уборке и все остальное были выстроены именно в этом ключе для того, чтобы поручение выполнять. Это раз.

Второе то, что сегодня, понятно, есть определенные культуры, которые сегодня нам дают определенный доход, и им сегодня уделяется особое внимание. Задача стоит – собрать не менее 3 миллионов тонн по Минской области, но это все виды культур, закончим мы уборку только еще где-то в октябре-ноябре с зерном кукурузы. На сегодняшний день в Минской области увеличены на 20% посевы озимого рапса. Это очень денежная культура. Они хорошо сохранились. 100 тысяч гектаров сегодня к уборке. И мы очень надеемся, что будет очень хороший урожай.

Второе то, что сегодня мы выстроили целую систему работы по озимому севу. Сегодня область занимает лидирующее положение по объемам сева озимых культур. 81% мы сеем только озимых. Даже тот озимый ячмень, который мы сегодня убираем, у нас сегодня по области урожайность 54, а в Несвижском районе сегодня при уборке уже почти половины площадей средняя урожайность 84 центнера с гектара.

Мы сегодня пошли на техническое перевооружение нашего парка. То есть мы закупили комбайны, причем мы их закупали в декабре прошлого года, в ноябре прошлого года, и сегодня мы смогли почти на 15% обновить комбайновый парк. Мы создали условия для людей, люди пришли к нам на работу, в том числе и привлеченные для того, чтобы они могли в нормальных условиях работать и получить хорошие результаты.