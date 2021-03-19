«Я всегда в эту корзину буду смотреть. Честное слово». О чём спросили у Александра Лукашенко сотрудники «Молочного мира»?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 марта побывал на предприятии «Молочный мир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, корреспондент: Белорусское славится во многих странах, наши товары в числе подарков зарубежным лидерам. Недавно корзину с белорусскими продуктами Президент передал Владимиру Путину в Сочи. Коллектив предприятия поинтересовался у главы государства: а были ли в подарке товары «Молочного мира»?

– Добрый день. Меня зовут Наталья, я работаю в отделе логистики и продаж, специалист по собственной торговой марке. 22 февраля в Сочи вы встречались с президентом Российской Федерации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Встречался. Следите.

– И в качестве подарка президенту России Владимиру Владимировичу вы преподнесли корзину белорусских продуктов. Такой вопрос: была ли там продукция «Молочного мира»?