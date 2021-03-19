«Я всегда в эту корзину буду смотреть. Честное слово». О чём спросили у Александра Лукашенко сотрудники «Молочного мира»?
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 марта побывал на предприятии «Молочный мир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Виктория Ходосок, корреспондент:
Белорусское славится во многих странах, наши товары в числе подарков зарубежным лидерам. Недавно корзину с белорусскими продуктами Президент передал Владимиру Путину в Сочи. Коллектив предприятия поинтересовался у главы государства: а были ли в подарке товары «Молочного мира»?
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– Добрый день. Меня зовут Наталья, я работаю в отделе логистики и продаж, специалист по собственной торговой марке. 22 февраля в Сочи вы встречались с президентом Российской Федерации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Встречался. Следите.
– И в качестве подарка президенту России Владимиру Владимировичу вы преподнесли корзину белорусских продуктов. Такой вопрос: была ли там продукция «Молочного мира»?
Александр Лукашенко:
Честно – не знаю. Но отвечу определенно: это не просто вот взял корзину, там продукты, и подарил. Я не только своему другу дарю это, Путину. Его отношение – и вообще россиян – к нашей продукции пищевой, продуктам питания, самое хорошее. Поэтому если были новинки, то наверняка там были. Но я, честно говоря, не обратил внимание. Теперь, после твоего замечания, я всегда в эту корзину буду смотреть. Честное слово. Это даже интересно.
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