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Здание Дома кино на Толбухина передали Дворцу детей и молодёжи

26 июня 2025 18:18
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Дом кино меняет профиль. Здание на улице Толбухина передали БРСМ и Минскому государственному дворцу детей и молодежи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здание Дома кино на Толбухина передали Дворцу детей и молодёжи-2

Сейчас активно ведутся ремонтные работы. Строители демонтируют старое кинооборудование и устанавливают современные системы для будущего молодежного центра. При этом исторический облик здания не изменится. Сохранится и знаменитое мозаичное панно «Партизаны». Планируется, что уже в июле обновленное пространство откроет двери для первых мероприятий.

Здание Дома кино на Толбухина передали Дворцу детей и молодёжи-4

Глеб Лавринович, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
На объекте Дом кино, который перепрофилируется под Дом молодежи, активно ведутся строительно-монтажные работы. В том числе устанавливается световое и звуковое оборудование, светодиодный экран в зале, который ранее был кинозалом. Сейчас это будет зал актовый, концертный для проведения соответствующих мероприятий Дома молодежи, которые будут проводиться в перспективе. 

Дом молодежи станет локацией, способной объединять ребят по интересам. В дальнейшем здесь будут проходить знаковые мероприятия, такие как «Студент года», «Королева студенчества», выставка «100 идей для Беларуси» и многие другие.

# Дворец детей и молодежи # БРСМ

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