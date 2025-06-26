Здание Дома кино на Толбухина передали Дворцу детей и молодёжи

Дом кино меняет профиль. Здание на улице Толбухина передали БРСМ и Минскому государственному дворцу детей и молодежи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас активно ведутся ремонтные работы. Строители демонтируют старое кинооборудование и устанавливают современные системы для будущего молодежного центра. При этом исторический облик здания не изменится. Сохранится и знаменитое мозаичное панно «Партизаны». Планируется, что уже в июле обновленное пространство откроет двери для первых мероприятий.

Глеб Лавринович, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

На объекте Дом кино, который перепрофилируется под Дом молодежи, активно ведутся строительно-монтажные работы. В том числе устанавливается световое и звуковое оборудование, светодиодный экран в зале, который ранее был кинозалом. Сейчас это будет зал актовый, концертный для проведения соответствующих мероприятий Дома молодежи, которые будут проводиться в перспективе.

Дом молодежи станет локацией, способной объединять ребят по интересам. В дальнейшем здесь будут проходить знаковые мероприятия, такие как «Студент года», «Королева студенчества», выставка «100 идей для Беларуси» и многие другие.