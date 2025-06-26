В Минске продолжается открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе

В спортивно-стрелковом комплексе имени Тимошенко продолжается открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В спортивно-стрелковом комплексе имени Тимошенко продолжается открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
26 июня сильнейших определяли в упражнении из пневматического пистолета на 10 метров. В международном финале у женщин весь пьедестал заняли наши спортсменки: лучший результат показала Любовь Яскевич. У мужчин все медали забрали россияне.
Кроме того, в программе четверга значились три финала национального первенства, в которых выступили только отечественные спортсмены. В стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 метров равных не было Владимиру Чернову и Дарье Чуприс. Андрей Казак завоевал золото в стрельбе из пневматического пистолета.
Любовь Яскевич, победительница открытого чемпионата Беларуси по пулевой стрельбе:
Конкуренция хорошая, результатам довольны, но хочу нарастить его. У нас еще в России будут открытые кубки и чемпионат мира, самые важные такие остались.
Андрей Казак, победитель чемпионата Беларуси по пулевой стрельбе:
Смотришь в целом мировой уровень, как бы ты смотрелся на других соревнований, что они делают, потому что все-таки мировой уровень выше нашего и хочется равняться там. Им показать, что мы тоже что-то умеем. У нас, кстати, много олимпийских чемпионов в этом деле. Надо поддерживать наши традиции. У белорусов это очень хорошо получается.
Открытый чемпионат Беларуси завершится смешанными командными соревнованиями. Данный старт является отборочным на чемпионат Европы, а также III Игры стран СНГ.