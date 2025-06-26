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В Минске продолжается открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе

26 июня 2025 18:18
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В спортивно-стрелковом комплексе имени Тимошенко продолжается открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске продолжается открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе-2

26 июня сильнейших определяли в упражнении из пневматического пистолета на 10 метров. В международном финале у женщин весь пьедестал заняли наши спортсменки: лучший результат показала Любовь Яскевич. У мужчин все медали забрали россияне. 

Кроме того, в программе четверга значились три финала национального первенства, в которых выступили только отечественные спортсмены. В стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 метров равных не было Владимиру Чернову и Дарье Чуприс. Андрей Казак завоевал золото в стрельбе из пневматического пистолета. 

В Минске продолжается открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе-4

Любовь Яскевич, победительница открытого чемпионата Беларуси по пулевой стрельбе:
Конкуренция хорошая, результатам довольны, но хочу нарастить его. У нас еще в России будут открытые кубки и чемпионат мира, самые важные такие остались.

В Минске продолжается открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе-6

Андрей Казак, победитель чемпионата Беларуси по пулевой стрельбе:
Смотришь в целом мировой уровень, как бы ты смотрелся на других соревнований, что они делают, потому что все-таки мировой уровень выше нашего и хочется равняться там. Им показать, что мы тоже что-то умеем. У нас, кстати, много олимпийских чемпионов в этом деле. Надо поддерживать наши традиции. У белорусов это очень хорошо получается. 

Открытый чемпионат Беларуси завершится смешанными командными соревнованиями. Данный старт является отборочным на чемпионат Европы, а также III Игры стран СНГ.

# Стрельба

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