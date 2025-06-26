В Минске продолжается открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе

26 июня сильнейших определяли в упражнении из пневматического пистолета на 10 метров. В международном финале у женщин весь пьедестал заняли наши спортсменки: лучший результат показала Любовь Яскевич. У мужчин все медали забрали россияне.

Кроме того, в программе четверга значились три финала национального первенства, в которых выступили только отечественные спортсмены. В стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 метров равных не было Владимиру Чернову и Дарье Чуприс. Андрей Казак завоевал золото в стрельбе из пневматического пистолета.