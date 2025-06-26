Токаев: развитие ЕАЭС должно строиться на принципах равноправия, взаимной выгоды и прагматизма

Минск в эти дни – столица ЕАЭС и центр большой политики. IV Евразийский экономический форум и саммит Евразийского экономического союза – Беларусь принимает ключевые мероприятия на правах председателя в органах интеграционного объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная цель развития ЕАЭС – повышение благосостояния граждан Союза. Об этом заявил Александр Лукашенко, открывая пленарную сессию экономического форума. Заседание проходит на площадке международного выставочного центра «БелЭкспо» с участием руководителей государств «пятерки». Почти все лидеры прибыли в Минск. Армения присоединилась к диалогу онлайн.

Прошлый год для ЕАЭС стал юбилейным. За десятилетие своего существования, несмотря на скептические прогнозы, Союз доказал свою эффективность. И вот цифры: взаимный товарооборот вырос более чем в 2 раза, объем внешней торговли увеличился на 37 %, а совокупный ВВП – почти на 18 %. Уровень безработицы сократился практически вдвое. Одним из значимых достижений стало право граждан свободно трудоустраиваться в странах Союза. Кроме того, ЕАЭС продолжает расширяться: к объединению в статусе наблюдателя присоединились Узбекистан, Куба и Иран в конце 2024-го. В марте этого года Мьянма выразила намерение получить статус наблюдателя ЕАЭС. Это говорит о растущей географии и функциональных возможностях объединения.