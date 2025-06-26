Шевченко: Трамп своими твитами демонстрирует, что он такой же, как и вся Америка

Григорий Азаренок, СТВ: Что такое Трамп с точки зрения глубинной Америки и глубинной такой истории? Вот эти Кэролайн Ливитт, которая очень интересные молитвы произносит перед брифингами, вот эти персонажи типа Уайта в его команде, вот этот Бэннон, который провозглашает некие диалогемы. С точки зрения идеи, идеологии, взгляда на мир, что такое Трамп? Мы не можем разобраться, понять эти его противоречащие друг другу твиты. А что это такое с точки зрения такой большой истории?

Максим Шевченко, российский журналист, политик: Вот эта глубинная Америка, о которой вы совершенно справедливо вспомнили, – это очень человечное пространство, очень человеческое. Если Америка либерально-демократическая, которая формируется в университетах, там, в Гарварде, в Йеле, в Принстоне, в Стэнфорде, это Америка больших аудиторий, профессоров, интересных концепций – от конца истории до конфликта цивилизаций или до каких-нибудь концепций Валлерстайна, то глубинная Америка – это пространство человеческой жизни, где люди считают, что человек создан для счастья, а счастье формализуется в богатом, безбедном и достойном существовании, где большинство людей верующие в разные религиозные, есть достаточно экзотические и уже давно отошедшие от христианства, но считающие себя христианскими верования.

В принципе, вот эта человеческая Америка испытывала и белая, и черная, кстати, и испаноязычная, она испытывала невероятное давление вот этих институтов, этих умников, бюрократов, методологов, как угодно их назовите, которые которых выпускали, штамповали американские великолепные еще недавно университеты. Сейчас, говорят, их уровень несколько падает. И вот это восстание человеческого против нечеловеческой системы, которая всё знает. Она знает, какие у людей должны быть гендеры. Она знает, как люди будут меняться в будущем. И она знает, как управлять людьми. Вот это, в принципе, такое массовое крестьянское, как мы сказали бы в 19 веке, восстание. Восстание мелкой и средней буржуазии против таких систем идеологических, которые всегда носят нечеловеческий характер.

И Трамп, поэтому он и пишет эти противоречивые твиты, он демонстрирует, что он такой же, как эта Америка. Он такой же на эмоциях, такой же живой, он может там схватить женщину, может по-человечески разговаривать с Илоном Маском и приблизить к себе странного Илона Маска, которого сейчас говорят, что он там грибы ел, понимаете, и амфетамин. Трамп – символ человеческого в его восстании против нечеловеческого.