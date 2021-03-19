Александр Лукашенко на «Молочном мире»: вовремя мы спохватились, привели в порядок эти предприятия

Президент Беларуси отправился на предприятие «Молочный мир», где перерабатывают сырье из СПК Сенько. Высокотехнологичное производство постоянно развивается и за последние пять лет приросло в 2,5 раза. Глава государства посетил несколько производственных участков предприятия и ознакомился с современными технологиями переработки молока и производства сыра. Александр Лукашенко также пообщался с коллективом завода.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Лет 15 назад – я не помню уже сколько – я пытался вас вразумить и толкнуть на путь модернизации тех молочных предприятий (молокозаводов, как мы их называли), которые были в нашей стране. Это одно из великих достижений нашей Беларуси. Вовремя мы спохватились, привели в порядок эти предприятия. Молокоперерабатывающие предприятия в Беларуси все очень хорошие. Если бы мы тогда это не сделали, не имели бы такого эффекта. Я подталкивал вас, чтобы сыры, сыры, давайте, потому что в России на международном рынке начался такой бешеный спрос. И вот тогда мне сказали случайно, Русый говорит: ну, сыворотка, в канализацию сливали. Сегодня уже ни одной тонны мы в канализацию не выливаем.

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Мы работаем очень сильно над диверсификацией. Пусть немного, 10 %, но вы в Евросоюз поставляете. Это правильно. Конечно, может быть, не те деньги, как в России сегодня, но мы не можем зависеть от одного рынка. Мы как-то пробиваемся, торгуем, продаем, даже в дальнее зарубежье, Китай, вы уже и в Сингапур забрались.