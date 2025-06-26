Белорусские тяжелоатлеты завоевали 3 медали в первый день Кубка сильнейших

Полный комплект медалей завоевали белорусские тяжелоатлеты в первый день Кубка сильнейших, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В весовой категории до 59 килограммов наши девушки сделали дубль. Ольга Галынская завоевала золото, набрав 191 килограмм. На второй ступени пьедестала расположилась Евгения Кондрашева. У нее 189 килограммов в сумме. Диана Корчинская стала обладательницей бронзы в весе до 49. Результат атлетки – 145 килограммов. Таким образом, из пяти человек, выходивших на помост, трое оказались с наградами.