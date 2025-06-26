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Белорусские тяжелоатлеты завоевали 3 медали в первый день Кубка сильнейших

26 июня 2025 18:16
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Полный комплект медалей завоевали белорусские тяжелоатлеты в первый день Кубка сильнейших, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В весовой категории до 59 килограммов наши девушки сделали дубль. Ольга Галынская завоевала золото, набрав 191 килограмм. На второй ступени пьедестала расположилась Евгения Кондрашева. У нее 189 килограммов в сумме. Диана Корчинская стала обладательницей бронзы в весе до 49. Результат атлетки – 145 килограммов. Таким образом, из пяти человек, выходивших на помост, трое оказались с наградами. 

Соревнования продолжаются.

# Тяжелая атлетика

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