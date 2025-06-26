Хоккеисты «Динамо-Минска» вышли в суперфинал КХЛ 3х3

Хоккеисты минского «Динамо» вышли в суперфинал чемпионата КХЛ в формате 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На старте заключительного тура наши парни одержали одну победу и потерпели поражение. Сначала «зубры» не смогли справиться с уфимским «Салаватом Юлаевым» и вынуждены были капитулировать со счетом 3:7. Но в поединке против «Сибири» минчане одержали важнейшую викторию с результатом 5:4 и гарантировали себе попадание в финальный розыгрыш турнира.

Героем победного противостояния стал Виталий Пинчук, который забросил сразу четыре шайбы. Автором еще одного взятия ворот в составе нашей команды оказался Даниил Липский. 27 июня динамовцы встретятся с «Металлургом».