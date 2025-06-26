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Хоккеисты «Динамо-Минска» вышли в суперфинал КХЛ 3х3

26 июня 2025 18:16
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Хоккеисты минского «Динамо» вышли в суперфинал чемпионата КХЛ в формате 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На старте заключительного тура наши парни одержали одну победу и потерпели поражение. Сначала «зубры» не смогли справиться с уфимским «Салаватом Юлаевым» и вынуждены были капитулировать со счетом 3:7. Но в поединке против «Сибири» минчане одержали важнейшую викторию с результатом 5:4 и гарантировали себе попадание в финальный розыгрыш турнира. 

Героем победного противостояния стал Виталий Пинчук, который забросил сразу четыре шайбы. Автором еще одного взятия ворот в составе нашей команды оказался Даниил Липский. 27 июня динамовцы встретятся с «Металлургом». 

# Хоккей

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