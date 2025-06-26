Шевченко рассказал, почему Трамп набрал себе в команду странноватых ребят

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим, что происходит на Ближнем Востоке? В чем стратегия Трампа? Какое будущее у Союзного государства? В чем феномен политики Лукашенко? Чего сегодня хочет общество? В эфире российский журналист, политик Максим Шевченко.

Максим Шевченко, российский журналист, политик:

Можно, конечно, потешаться, как это либералы делают, но я не люблю смеяться над чьей-то культурой. А американскую культуру я считаю вполне оригинальной. Нам почему-то кажется, что это вот какие-то там Микки Маус и Макдональдс – у нас такое примитивное отношение. Допустим, Джонни Кэш, американский певец кантри, знаменитый. Замечательный поэт просто. Его стихи переведите на русский язык. Или можно взять более высокую классику. Эдгар По, великий американский писатель XIX века, и много чего другого, идущего от почвы, от американского народа.

Трамп очень тонко почувствовал вот этот запрос на восстание человеческого против идеологического и аккумулировал на себе и на своей команде, поэтому он набрал такую разношерстную команду, где, казалось бы, такие странноватые ребята, которые кресты рисуют пепельные на лбах в страстную католическую Седмицу или на страстной неделе… И вот эта женщина, которая приплясывает и ангелов зовет с юга на помощь Трампа. Илон Маск, который не приплясывает, вообще, наверное, даже неверующий, я думаю, точно, вряд ли он уходит в церковь, и, как говорится, открыто признает, что употреблял, понимаете ли. Гений, Трамп сказал, но он гений, на 50 % ребенок, на 50 % гений. Видите, такая разносторонняя команда – как такой ковчег, в котором есть все.