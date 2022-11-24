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«Я всегда привожу в пример и Батьку». Азарёнок попросил Апачева написать трек про Лукашенко

24 ноября 2022 19:13
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим саммит ОДКБ, ход специальной военной операции и культурный фронт войны. В гостях донецкий ополченец, военный корреспондент, блогер Владлен Татарский; политолог Петр Петровский; музыкант, военный корреспондент Аким Апачев.

«Я всегда привожу в пример и Батьку». Азарёнок попросил Апачева написать трек про Лукашенко-1

Григорий Азаренок, СТВ:
У вас есть шикарная песня про союзника России Башара Асада. Может быть, внимательно посмотрите, вдохновитесь и что-нибудь напишете про второго главного союзника России?

Аким Апачев, музыкант, военный корреспондент:
Честно, я всегда привожу в пример и Батьку, и Башара. Потому что эти люди своим примером показали, как должен выглядеть лидер своей страны в тяжелое для нее время. К сожалению, Янукович, на которого опиралась Россия, на которого опирались все мы, не справился с этой задачей. Он предал народ Донбасса, он предал нас всех. И я уверен, если бы у нас был за рулем такой человек, как Батька, как Башар, мы бы устояли. Но, увы и ах, видимо, таков путь у нас.

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# Военно-патриотическая песня # общество # Григорий Азарёнок # Аким Апачев # Александр Лукашенко # Башар Асад # Фотофакт

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