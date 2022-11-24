«Я всегда привожу в пример и Батьку». Азарёнок попросил Апачева написать трек про Лукашенко

Григорий Азаренок, СТВ:

У вас есть шикарная песня про союзника России Башара Асада. Может быть, внимательно посмотрите, вдохновитесь и что-нибудь напишете про второго главного союзника России?

Аким Апачев, музыкант, военный корреспондент:

Честно, я всегда привожу в пример и Батьку, и Башара. Потому что эти люди своим примером показали, как должен выглядеть лидер своей страны в тяжелое для нее время. К сожалению, Янукович, на которого опиралась Россия, на которого опирались все мы, не справился с этой задачей. Он предал народ Донбасса, он предал нас всех. И я уверен, если бы у нас был за рулем такой человек, как Батька, как Башар, мы бы устояли. Но, увы и ах, видимо, таков путь у нас.

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