«Как будто они всю жизнь воевали». Донецкий ополченец рассказал о подготовке мобилизованных

Григорий Азаренок, СТВ: Очень сильно ЦИПсО работают на тему неготовности мобилизованных к защите родины, к выполнению боевых задач. Какие-то реальные, какие-то – нет. Но мы видим целенаправленную информационную работу. Расскажите, встречали ли вы уже мобилизованных при выполнении боевых задач или, может быть, в тылу? Какие настроения? И как, в принципе, на ваш взгляд, прошла мобилизация? И как она будет дальше способствовать нашим войскам?

Владлен Татарский, донецкий ополченец, военный корреспондент, блогер:

Мобилизация прошла отвратительно. Я очень надеюсь на то, что Беларусь как оплот порядка и образец. Я прожил на Донбассе. И нам с детства уже говорили, что в Беларуси порядок. Я был в 2018 году дважды и могу подтвердить: да, там порядок. Надеюсь, так в Беларуси не будет. Что сказать по морально-психологическим. Если мобилизованными занимались, если они вливались в какие-то коллективы, то там все нормально. Такое впечатление, что эти люди всегда были на войне. И большая часть личного состава, где я пребываю, – это мобилизованные. Они идут в бой, они такие матерые воины стали, как будто они всю жизнь воевали. Там, где было наплевать начальству.

Там, где просто вновь сформированные части, которыми не занимались, там ситуация очень плачевная. Конечно же, защита родины воспитывается с детства. И мобилизация – это уже шаг, к которому мы все время готовились. К которому готовился мужчина. Вот так нужно смотреть. То есть недостаток мобилизации – нужно смотреть глубже, начиная от школы. Понятно, что в таком большом деле, когда призывается сотни тысяч людей, без хаоса не обойтись. Ни одно государство бы не обошлось без хаоса при призыве такого количества людей. В целом уже есть какой-то опыт и если надо будет делать вторую волну, то все будет более организованно.

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