Новости по тегу #Военно-патриотическая песня

Творческая площадка собрала более 20 вокалистов и ансамблей со всего южного региона. В исполнении молодых талантов прозвучали как хиты военных лет, так и современные произведения о мужестве.
«Коллеги из разных уголков нашей области поддержали эту песню. Идея была в том, чтобы объединить наших сотрудников».
Композиции военных лет не уходят из репертуара артистов-самородков. Ведь и через 80 лет после Дня Победы белорусы, собираясь всей семьей за праздничным столом 9 Мая, обязательно исполняют народные, фронтовые песни.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певица Алеся Державец и преподаватель по вокалу София Манцевич.
Ее знают и поют уже более полувека, причем не только на русском языке и на постсоветском пространстве.
Она была о любви, о жизни, о мире. Это то, о чем каждый солдат думал, находясь на войне.
Китайские эстрадные исполнители создают такие интересные варианты этой бессмертной композиции, что взрывают интернет.
В Минске более 50 конкурсантов боролись за право выступить на гала-концерте.
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