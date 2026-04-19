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Новости по тегу #Военно-патриотическая песня

Память в строках – в Бресте прошел областной этап фестиваля-конкурса патриотической песни
19 апреля 2026 07:50

Память в строках – в Бресте прошел областной этап фестиваля-конкурса патриотической песни

Символ памяти и единства – сотрудник «Гроднооблгаз» рассказал, как создал песню «Вечный огонь»
15 сентября 2025 14:20

Символ памяти и единства – сотрудник «Гроднооблгаз» рассказал, как создал песню «Вечный огонь»

Во Дворце культуры ветеранов подвели итоги конкурса «Песни Победы»
07 мая 2025 06:54

Во Дворце культуры ветеранов подвели итоги конкурса «Песни Победы»

«Спасибо за мирное небо» – в студии «Нового утра» состоялась премьера песни о великом подвиге народа
01 мая 2025 12:56

«Спасибо за мирное небо» – в студии «Нового утра» состоялась премьера песни о великом подвиге народа

Песня, ставшая молитвой. Как появились «Журавли» Марка Бернеса
01 мая 2025 12:29

Песня, ставшая молитвой. Как появились «Журавли» Марка Бернеса

Эту песню исполняли вопреки запретам! История произведения, родившегося на поле боя
27 марта 2025 12:59

Эту песню исполняли вопреки запретам! История произведения, родившегося на поле боя

Её любили даже противники СССР! Узнали, какая история стоит за песней «Катюша»
13 марта 2025 12:06

Её любили даже противники СССР! Узнали, какая история стоит за песней «Катюша»

В Центральном доме офицеров состоялся финал телевизионного фестиваля армейской песни «Звезда»
10 февраля 2025 07:16

В Центральном доме офицеров состоялся финал телевизионного фестиваля армейской песни «Звезда»

Трогательную военную песню поёт ребёнок – послушайте, как красиво
09 мая 2023 14:47

Трогательную военную песню поёт ребёнок – послушайте, как красиво

«Я всегда привожу в пример и Батьку». Азарёнок попросил Апачева написать трек про Лукашенко
24 ноября 2022 19:13

«Я всегда привожу в пример и Батьку». Азарёнок попросил Апачева написать трек про Лукашенко

VII конкурс патриотической песни «Сердцем причастны» пройдёт в Орше
13 августа 2018 08:33

VII конкурс патриотической песни «Сердцем причастны» пройдёт в Орше