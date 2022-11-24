«Они все просто на этом поводке небольшой оплаты». Почему некоторые музыканты прогнулись под Запад?

Григорий Азаренок, СТВ: А вот об этих уехавших, как вы считаете, Аким? Они себя преподносили как такие нонконформисты, они нас учили не прогибаться под изменчивый мир. Почему они все так прогнулись под этот мир? Почему они, грубо говоря, за буржуинство пошли? За то, что выгодно, за то, что проплачивается, за то, что в мейнстриме. Если они такие, если они нас на заре так называемой демократии учили тому, что не надо быть рабом системы, почему они все такие рабы цифровой системы?

Аким Апачев, музыкант, военный корреспондент:

Знаешь, Григорий, когда они писали свои песни, они искренне верили в то, что они пишут. Слушаю раннего Шевчука – в принципе, хорошие там песни. Просто потом они оказались заложниками той цепи капиталистической, на которой они сейчас все сидят. Они сидят на подсосе у американских корпораций. Они все просто на этом поводке небольшой оплаты, каких-то гонораров месячных. А когда ты пытаешься представлять другую позицию – у меня проблема со всеми цифровыми площадками, меня не хотят размещать, меня банит YouTube. Я с ними воюю бесконечно. А они предпочитают прогнуться под этот изменчивый мир, потому что он посыпает их благами небольшими, кусочки хлеба им бросает. Им пока этого достаточно. Мне кажется, что момент истины настал. Когда наш народ погружается в эту тьму, бездну, мы должны сбросить за борт все лишнее, что тащит нас ко дну.

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