«Духовные трансвеститы». Владлен Татарский рассказал, что творится в голове у пленных украинцев

Петр Петровский, политолог: Вы говорили про различного рода военнопленных со стороны ВСУ, расскажите, что у них в голове творится? Вот самое любопытное: есть ли мотивация, чем они мотивированы, есть ли раскаяние? И как вы их оцениваете?

Владлен Татарский, донецкий ополченец, военный корреспондент, блогер:

У них очень сложное состояние. Я думаю, вообще в целом у Украины очень сложное психологическое состояние. Потому что Украина – это русские люди, которые вдруг решили стать другими. Это, как я говорю всегда, духовные трансвеститы. Человек был мужчиной, захотел вдруг стать женщиной. То есть противоестественно. А русские жили в Украине и вдруг решили стать украинцами. Они говорили на русском, они думали на русском. Скажем, наше советское прошлое. Но вдруг они говорят: нет, мы другие.

Им дали простой лозунг: «цэ Европа». Они добровольно соглашаются быть частью Европы, где они согласны быть на вторых, третьих, четвертых ролях, заниматься какой-то работой. Ведь о Европе они судят, будучи там на заработках, ведь никто же там не отдыхает из простых украинцев. Я не думаю, что у них есть раскаяние. Над ними хорошо поработали. Но в целом, я думаю, в их мышлении есть слабое звено, когда человек уходит в противоестественное состояние. Поэтому я думаю, что они все равно не до конца будут тверды в своих убеждениях, в своей правоте.

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