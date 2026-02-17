На кону – Европа! Минск принимает олимпийские дни молодёжи по волейболу
Олимпийские дни молодежи по волейболу – главный внутренний старт для 16-летних ребят. Они ведут борьбу не только за главный трофей, но и за места в национальной команде этого возраста.
Первый тур принимает Минск, а в апреле состоится второй, в котором борьба переместится в Жлобин и Молодечно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
С подробностями – Юлия Силипицкая.
Барабанная дробь, подача и длинный розыгрыш. Игры напряженные и интересные. Шесть областных команд и столичная дружина, как у парней, так и у девчат определяют сильнейших по круговой системе. Эти ребята лучшие из лучших. Чтобы попасть на ОДМ, они прошли многоступенчатый отбор. На Витебщине волейбол очень популярен, его развивают в девяти спортивных школах. Эмилия Рубан, игрок «Минчанки-2», но усилила родных северян.
Эмилия Рубан, игрок команды Витебской области:
Мы поставили себе цель, чтобы Витебск занял первое место, потому что команда очень хорошая и мы заряжены.
Владимир Краско, главный тренер команды Витебской области:
Есть кому играть в Витебской области. У нас есть команда первой лиги «Новополоцк» и команда первой лиги «Орша». Есть команда «Витебска». Из этих трех команд была собрана сборная Витебской области. Я никогда не хвалю. У меня все плохие.
Зрители поддерживают игроков, а функционеры буквально сканируют каждого участника. Ведь Беларусь готова представить страну на юниорском чемпионате Европы.
Ольга Мороз, государственный тренер национальной команды Беларуси по волейболу:
У девчонок уже увеличиваются скорости мяча. Поэтому, конечно, наблюдать очень интересно. Ребята сейчас показывают настолько виртуозные моменты. В каждой команде есть перспективные ребята и девчонки, у которых есть большие возможности попасть именно в эту сборную.
В составах команд очень много ребят, которые продолжают волейбольную династию. Софья Мороз – дочь чемпиона Европы и призера мира по легкой атлетике Геннадия Мороза. Девочка пошла по стопам мамы Оли. Маша Шарко продолжает путь Олеси Проневич, экс-игрока национальной команды.
Подробности в видео.