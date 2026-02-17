На кону – Европа! Минск принимает олимпийские дни молодёжи по волейболу

Олимпийские дни молодежи по волейболу – главный внутренний старт для 16-летних ребят. Они ведут борьбу не только за главный трофей, но и за места в национальной команде этого возраста. Первый тур принимает Минск, а в апреле состоится второй, в котором борьба переместится в Жлобин и Молодечно, сообщили в программе «СТВ-Спорт». С подробностями – Юлия Силипицкая.

Барабанная дробь, подача и длинный розыгрыш. Игры напряженные и интересные. Шесть областных команд и столичная дружина, как у парней, так и у девчат определяют сильнейших по круговой системе. Эти ребята лучшие из лучших. Чтобы попасть на ОДМ, они прошли многоступенчатый отбор. На Витебщине волейбол очень популярен, его развивают в девяти спортивных школах. Эмилия Рубан, игрок «Минчанки-2», но усилила родных северян.

Эмилия Рубан, игрок команды Витебской области:

Мы поставили себе цель, чтобы Витебск занял первое место, потому что команда очень хорошая и мы заряжены.

Владимир Краско, главный тренер команды Витебской области:

Есть кому играть в Витебской области. У нас есть команда первой лиги «Новополоцк» и команда первой лиги «Орша». Есть команда «Витебска». Из этих трех команд была собрана сборная Витебской области. Я никогда не хвалю. У меня все плохие. Зрители поддерживают игроков, а функционеры буквально сканируют каждого участника. Ведь Беларусь готова представить страну на юниорском чемпионате Европы.