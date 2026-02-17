Лукашенко – о работе правительства: почти все указы Президента возвращаются на доработку
Экономика – поле жесткой конкуренции. Особенно сейчас – в условиях санкций, тарифных войн и борьбы за технологии. Как подчеркнул Президент, принимая 17 февраля отчет правительства за 2025 год, рассчитывать в такой обстановке можно только на собственные силы – время почти военное, и спрос за результат соответствующий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Почти каждый крупный системный документ требует повторного обсуждения или доработки. Но я уже не доверяю правительству, особенно по денежным, экономическим вопросам. Вы видите, постоянно собираю исполнителей и членов правительства и обсуждаю тот или иной указ. И почти все указы Президента возвращаются на доработку. То есть мы вместе обсуждаем, находим слабые места в этих проектах.
Экономика – это наш фронт. Провалов нет. Но чтобы смысл фронта не изменился, Президент и провел этот трехчасовой мужской разговор.
Александр Лукашенко:
Я – Президент, вы – мои подчиненные. Мои требования такие: если я не прав – не вам судить. Народ это оценит. Ну да, вы говорите, где-то там на кухнях. Я знаю, чем-то кто-то недоволен, но я от требований не отойду. Почему? Потому что я не держусь за свое место. В этом мое преимущество. Поверьте, не держусь. Вы это знаете некоторые. Наталья Ивановна, ты это знаешь. Ты была инициатором. Я тебе говорил, что пора уже тебе или кому-то там поработать на моем месте. Вы гвалтом кричали: нет, нет, нет. Ну так давайте теперь работать.
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