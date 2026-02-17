Лукашенко – о работе правительства: почти все указы Президента возвращаются на доработку

Экономика – поле жесткой конкуренции. Особенно сейчас – в условиях санкций, тарифных войн и борьбы за технологии. Как подчеркнул Президент, принимая 17 февраля отчет правительства за 2025 год, рассчитывать в такой обстановке можно только на собственные силы – время почти военное, и спрос за результат соответствующий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почти каждый крупный системный документ требует повторного обсуждения или доработки. Но я уже не доверяю правительству, особенно по денежным, экономическим вопросам. Вы видите, постоянно собираю исполнителей и членов правительства и обсуждаю тот или иной указ. И почти все указы Президента возвращаются на доработку. То есть мы вместе обсуждаем, находим слабые места в этих проектах.

Экономика – это наш фронт. Провалов нет. Но чтобы смысл фронта не изменился, Президент и провел этот трехчасовой мужской разговор.