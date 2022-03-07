«Возможность трамплина». Вот почему иностранцы поступают в белорусские колледжи и лицеи
Новейшие технологии, привлекательные цены на обучение и высокий уровень знаний. О том, как развивается отечественное образование и каково иностранцам учиться в Беларуси, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Студенты-иностранцы приезжают в Беларусь не только за высшим образованием, но и среднеспециальное образование также здесь получают. Есть такая цифра, что из 27 тысяч иностранцев около 2 000 занимаются в ссузах и учреждениях профтехобразования.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
На какие специальности эти 2 000 иностранцев приезжают учиться к нам в колледжи и лицеи?
Андрей Красуцкий, заместитель начальника управления международного сотрудничества Министерства образования Республики Беларусь:
Я немножечко по цифрам поправлю. У нас не 27 тысяч, а порядка 35 тысяч иностранных граждан учатся в этом году в учреждениях образования нашей страны. Из них порядка 1 500 обучаются на уровне профессионально-технического и среднего специального образования. Если здесь разделять, то по профессионально-техническому образованию, то бишь по рабочим специальностям, преимущественно у нас обучаются граждане из стран СНГ.
Алена Родовская:
Строительство, наверное?
Андрей Красуцкий:
Они обучаются по специальностям строительства или связанным с машиностроением. Если мы возьмем специальности среднего специального образования, то здесь добавляются информационные технологии, администрирование, в том числе даже медицинские специальности начинают проявляться.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Они хотят получить среднее специальное образование. Это как первая ступень перед высшим образованием или все-таки желание овладеть именно рабочими профессиями?
Андрей Красуцкий:
Наверное, 50 на 50. Безусловно, здесь ребята рассматривают и возможность трамплина, то есть вникнуть в профессию, попробовать себя, определиться с выбором, адаптироваться в стране и потом уже действительно поступить в учреждение высшего образования. Более того, в данном случае можно рассматривать и интегрированные программы, и ребята тоже это пробуют – они получают базовые знания на уровне среднего специального и потом переводятся в университет уже на меньший срок обучения.
Екатерина Забенько:
Разница есть – высшее образование или ссузы? Создаются ли для них отдельные группы?
Андрей Красуцкий:
Нет, как правило, не создаются отдельные группы. Еще с советских времен этот механизм себя оправдывал. Это, во-первых, быстрейшая адаптация в нашей стране с точки зрения общения с нашими гражданами, изучение языка. Опять-таки, наши ребята могут помочь даже и в профессиональных предметах своим друзьям из зарубежных государств, если у них есть такие трудности. А иногда, если иностранные студенты скромничают сказать о своей проблеме, то могут и куратору подсказать, что есть определенные трудности. Необходимо помочь иностранному студенту либо в каких-то вопросах адаптации, либо в изучении предметов.
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