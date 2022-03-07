«Возможность трамплина». Вот почему иностранцы поступают в белорусские колледжи и лицеи

Новейшие технологии, привлекательные цены на обучение и высокий уровень знаний. О том, как развивается отечественное образование и каково иностранцам учиться в Беларуси, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Студенты-иностранцы приезжают в Беларусь не только за высшим образованием, но и среднеспециальное образование также здесь получают. Есть такая цифра, что из 27 тысяч иностранцев около 2 000 занимаются в ссузах и учреждениях профтехобразования. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

На какие специальности эти 2 000 иностранцев приезжают учиться к нам в колледжи и лицеи?

Андрей Красуцкий, заместитель начальника управления международного сотрудничества Министерства образования Республики Беларусь:

Я немножечко по цифрам поправлю. У нас не 27 тысяч, а порядка 35 тысяч иностранных граждан учатся в этом году в учреждениях образования нашей страны. Из них порядка 1 500 обучаются на уровне профессионально-технического и среднего специального образования. Если здесь разделять, то по профессионально-техническому образованию, то бишь по рабочим специальностям, преимущественно у нас обучаются граждане из стран СНГ. Алена Родовская:

Строительство, наверное? Андрей Красуцкий:

Они обучаются по специальностям строительства или связанным с машиностроением. Если мы возьмем специальности среднего специального образования, то здесь добавляются информационные технологии, администрирование, в том числе даже медицинские специальности начинают проявляться.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Они хотят получить среднее специальное образование. Это как первая ступень перед высшим образованием или все-таки желание овладеть именно рабочими профессиями? Андрей Красуцкий:

Наверное, 50 на 50. Безусловно, здесь ребята рассматривают и возможность трамплина, то есть вникнуть в профессию, попробовать себя, определиться с выбором, адаптироваться в стране и потом уже действительно поступить в учреждение высшего образования. Более того, в данном случае можно рассматривать и интегрированные программы, и ребята тоже это пробуют – они получают базовые знания на уровне среднего специального и потом переводятся в университет уже на меньший срок обучения. Екатерина Забенько:

Разница есть – высшее образование или ссузы? Создаются ли для них отдельные группы?