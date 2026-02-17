Из-за обильного снегопада состоялся перенос соревнований по фристайлу в рамках Олимпийских игр

Обильный снегопад стал главной причиной переноса соревнований по фристайлу в рамках олимпийских игр в Италии. Вначале незавидная часть постигла мужчин, а затем и женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В этом виде программы нашу страну должны были представить три спортсменки: Анны Гуськова и Деруга, а также Анастасия Андриянова. Организаторы несколько раз сдвигали время выхода девушек на трамплин. А затем приняли решение и вовсе об отмене.

Основной причиной называются сложные погодные условия, в которых невозможно оказание срочной медицинской помощи в случае ее необходимости. Дороги засыпаны снегом, что затрудняет доставку даже до местного медпункта. Вертолет взлететь не может. Новые дату и время строители обещают обнародовать в ближайшее время.