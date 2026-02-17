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Белорусские лучники выступают на чемпионате Европы

17 февраля 2026 20:07
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В Болгарии стартовал чемпионат Европы по стрельбе из лука в помещении. Белорусы неплохо выступили в квалификации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские лучники выступают на чемпионате Европы-1

В личном турнире лучшим из наших среди мужчин стал Антон Терета. В промежуточной классификации он разместился на 19-й позиции. Кирилл Фирсов стал 31-м, Никита Шевченко – 35-м. В состязаниях юниорок Виктория Вакульчик – 10-я. 

Продолжение борьбы – уже 18 февраля. Кроме того, юниорская сборная в отборочных стрельбах заняла 6-ю позицию и вышла в четвертьфинале на итальянок. Эта дуэль состоится в четверг, 19 февраля.

# Спортивные соревнования # Антон Терета

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