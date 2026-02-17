Илья Ивашко вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Индии

Илья Ивашко, хоть и поздно, но победно начал новый сезон. Белорус пробился в 1/8 финала теннисного турнира категории «Челленджер» в Индии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Некогда лучший игрок страны в дебютной встрече сломил сопротивление южнокорейца Сан Хуэй Шина. Отмечу, соперник располагается в мировом рейтинге выше на 450 строк. Земляк первенствовал в двух партиях – 6:3, 6:3. Парни провели на корте 1 час и 20 минут. Следующий визави еще более грозный. Это британец Оливер Кроуфорд. Он идет вначале третьей сотни. Ивашко, в свою очередь, замыкает восьмую.