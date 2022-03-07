Колдуны из картофеля. Нравится ли иностранцам белорусская кухня?

Новейшие технологии, привлекательные цены на обучение и высокий уровень знаний. О том, как развивается отечественное образование и каково иностранцам учиться в Беларуси, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Чэнь Шэнцун, учащийся магистратуры по специальности искусствоведение, участник интернационального инструментального ансамбля «Забава Интернейшнл» БГУКИ:

Нет.

Алена Родовская:

Либо вы приучили приучили белорусов уже к острой?

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

А мы китайскую распробовали уже давно.

Чэнь Шэнцун:

Все острое у нас. Я первый раз в белорусском ресторане сразу заказал суп – солянка со сметаной. И все.

Екатерина Забенько:

Чтобы сразу полностью проникнуться.

Алена Родовская:

Какое ваше любимое белорусское блюдо из тех, что вы пробовали?

Чэнь Шэнцун:

Колдуны белорусские из картофеля.