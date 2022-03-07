Колдуны из картофеля. Нравится ли иностранцам белорусская кухня?

Новейшие технологии, привлекательные цены на обучение и высокий уровень знаний. О том, как развивается отечественное образование и каково иностранцам учиться в Беларуси, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Белорусская кухня вам сразу понравилась, сразу привыкли?
Чэнь Шэнцун, учащийся магистратуры по специальности искусствоведение, участник интернационального инструментального ансамбля «Забава Интернейшнл» БГУКИ:
Нет.
Алена Родовская:
Либо вы приучили приучили белорусов уже к острой?
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
А мы китайскую распробовали уже давно.
Чэнь Шэнцун:
Все острое у нас. Я первый раз в белорусском ресторане сразу заказал суп – солянка со сметаной. И все.
Екатерина Забенько:
Чтобы сразу полностью проникнуться.
Алена Родовская:
Какое ваше любимое белорусское блюдо из тех, что вы пробовали?
Чэнь Шэнцун:
Колдуны белорусские из картофеля.