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Колдуны из картофеля. Нравится ли иностранцам белорусская кухня?

07 марта 2022 15:38
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Новейшие технологии, привлекательные цены на обучение и высокий уровень знаний. О том, как развивается отечественное образование и каково иностранцам учиться в Беларуси, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Белорусская кухня вам сразу понравилась, сразу привыкли?

Колдуны из картофеля. Нравится ли иностранцам белорусская кухня?-1

Чэнь Шэнцун, учащийся магистратуры по специальности искусствоведение, участник интернационального инструментального ансамбля «Забава Интернейшнл» БГУКИ:
Нет.

Алена Родовская:
Либо вы приучили приучили белорусов уже к острой?

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
А мы китайскую распробовали уже давно.

Чэнь Шэнцун:
Все острое у нас. Я первый раз в белорусском ресторане сразу заказал суп – солянка со сметаной. И все.

Екатерина Забенько:
Чтобы сразу полностью проникнуться.

Алена Родовская:
Какое ваше любимое белорусское блюдо из тех, что вы пробовали?

Чэнь Шэнцун:
Колдуны белорусские из картофеля.

Колдуны из картофеля. Нравится ли иностранцам белорусская кухня?-4

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# Национальная белорусская кухня # общество # Алена Родовская # Чэнь Шэнцун # Екатерина Забенько # Фотофакт

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