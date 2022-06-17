«Постоянно хочется перемен, какого-то экстрима». Кто такие адреналинозависимые люди, рассказала психолог
Людей, которые довольны абсолютно всем, катастрофически мало. Всегда хочется чего-то большего, но зачастую мы просто боимся сделать первый шаг. О том, нужны ли человеку кардинальные перемены и как безболезненно развернуть вектор судьбы в другую сторону, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Если человек очень часто все меняет, не говорит ли это о психологической нестабильности?
Евгения Даркович, психолог, коуч:
Это нужно действительно диагностировать, тогда – да.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Есть еще как раз таки другой момент, когда та же реклама, современность навязывает нам другое клише: если ты ничего не меняешь, значит ты какой-то не такой.
Евгения Даркович:
Да.
Татьяна Савчик:
Потому что у нас все призывают сейчас выходить из зоны комфорта, очищать территорию, разгружать квартиру, гардероб, еще что-то. Если ты консерватор, тебя просто все устраивает – все равно смотрят на тебя и думают: «Наверное, нет того самого шила».
Евгения Даркович:
Это устойчивым надо быть в позиции того, что меня все устраивает, у меня все хорошо. Есть еще адреналинозависимые люди, такого процента мало, но им постоянно хочется перемен, какого-то экстрима на биологическом уровне. Такие люди существуют тоже.
Татьяна Савчик:
Можно привести в пример еще один эксперимент, который был проведен. Все-таки те люди, которые на перемены решались, оказывались более счастливыми. Притом такой показатель измерялся в следующие шесть месяцев. Те участники исследования, которые решили оставить все, как есть, испытывали состояние счастья только последующие несколько месяцев, если быть точной, два. А дальше навязчивые идеи оставались навязчивыми.
Алеся Лакина:
Поэтому, как говорится, если вам кажется, что в вашей жизни нужно что-то менять, то вам не кажется.
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