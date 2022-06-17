«Постоянно хочется перемен, какого-то экстрима». Кто такие адреналинозависимые люди, рассказала психолог

Людей, которые довольны абсолютно всем, катастрофически мало. Всегда хочется чего-то большего, но зачастую мы просто боимся сделать первый шаг. О том, нужны ли человеку кардинальные перемены и как безболезненно развернуть вектор судьбы в другую сторону, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Если человек очень часто все меняет, не говорит ли это о психологической нестабильности?

Евгения Даркович, психолог, коуч:

Это нужно действительно диагностировать, тогда – да. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Есть еще как раз таки другой момент, когда та же реклама, современность навязывает нам другое клише: если ты ничего не меняешь, значит ты какой-то не такой. Евгения Даркович:

Да. Татьяна Савчик:

Потому что у нас все призывают сейчас выходить из зоны комфорта, очищать территорию, разгружать квартиру, гардероб, еще что-то. Если ты консерватор, тебя просто все устраивает – все равно смотрят на тебя и думают: «Наверное, нет того самого шила».