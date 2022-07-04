«Я в России была два раза». Почему наша соседка не приглашает к себе выступать белорусских артистов?

Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.
Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.
Ирина Дорофеева, певица, педагог, заслуженный артист Беларуси:
Что такое белорусский шоу-бизнес? Он есть, но он сугубо белорусский. Так почему-то случилось, что Беларусь всегда была открыта для всех, но мы, к сожалению, нас не так часто зовут и хотят видеть где-то даже в наших ближних странах. Я думаю, сколько в России фестивалей, на которые меня пригласили за 20-30 лет моей творческой судьбы и жизни? Помню, что я в России была два раза.
Алена Сырова, СТВ:
Почему?
Ирина Дорофеева:
Белорусский шоу-бизнес не раскрутился на российский, европейский или мировой шоу-бизнес. Этот вопрос очень сложный.
Алена Сырова:
Украинских артистов они же приглашали к себе.
Кирилл Казаков, СТВ:
Вы много знаете представителей венгерского или болгарского шоу-бизнеса? Они локальны, интересны своему зрителю.
Ирина Дорофеева:
Белорусский шоу-бизнес есть, просто нам нужно понимать, когда мы говорим о государственно-частном партнерстве, что если на уровне партнерства существуют Беларусь и Россия, то нам надо друг друга поддерживать и приглашать. Хотелось бы. Пусть не в равных долях, но хотя бы в каком-то процентном соотношении, чтобы была какая-то перспектива у нас.
Кирилл Казаков:
Глеб как раз вернулся с совещания, где был вопрос союзного концерта. Что-то изменится в этом году?
Глеб Лапицкий, директор дирекции международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Конечно, изменится. В продолжение слов Ирины. Как и в любом бизнесе, тут есть вопрос вложений. Чем больше вкладываешь… Почему не приглашают? Потому что не знают песен, имен. Когда возникает вопрос, кого пригласить – давайте пригласим Солодуху. Потому что всегда ассоциируется.
«Миллионеры потенциальные могут быть». Есть ли в Беларуси шоу-бизнес – читайте здесь.