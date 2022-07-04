«Я в России была два раза». Почему наша соседка не приглашает к себе выступать белорусских артистов?

Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу « По существу » в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.

Ирина Дорофеева, певица, педагог, заслуженный артист Беларуси:

Что такое белорусский шоу-бизнес? Он есть, но он сугубо белорусский. Так почему-то случилось, что Беларусь всегда была открыта для всех, но мы, к сожалению, нас не так часто зовут и хотят видеть где-то даже в наших ближних странах. Я думаю, сколько в России фестивалей, на которые меня пригласили за 20-30 лет моей творческой судьбы и жизни? Помню, что я в России была два раза.

Алена Сырова, СТВ:

Почему?

Ирина Дорофеева:

Белорусский шоу-бизнес не раскрутился на российский, европейский или мировой шоу-бизнес. Этот вопрос очень сложный.

Алена Сырова:

Украинских артистов они же приглашали к себе.

Кирилл Казаков, СТВ:

Вы много знаете представителей венгерского или болгарского шоу-бизнеса? Они локальны, интересны своему зрителю.

Ирина Дорофеева:

Белорусский шоу-бизнес есть, просто нам нужно понимать, когда мы говорим о государственно-частном партнерстве, что если на уровне партнерства существуют Беларусь и Россия, то нам надо друг друга поддерживать и приглашать. Хотелось бы. Пусть не в равных долях, но хотя бы в каком-то процентном соотношении, чтобы была какая-то перспектива у нас.