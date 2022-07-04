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«Я в России была два раза». Почему наша соседка не приглашает к себе выступать белорусских артистов?

04 июля 2022 16:59
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Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.  

«Я в России была два раза». Почему наша соседка не приглашает к себе выступать белорусских артистов?-1

Ирина Дорофеева, певица, педагог, заслуженный артист Беларуси:  
Что такое белорусский шоу-бизнес? Он есть, но он сугубо белорусский. Так почему-то случилось, что Беларусь всегда была открыта для всех, но мы, к сожалению, нас не так часто зовут и хотят видеть где-то даже в наших ближних странах. Я думаю, сколько в России фестивалей, на которые меня пригласили за 20-30 лет моей творческой судьбы и жизни? Помню, что я в России была два раза.  

Алена Сырова, СТВ:  
Почему?  

Ирина Дорофеева:  
Белорусский шоу-бизнес не раскрутился на российский, европейский или мировой шоу-бизнес. Этот вопрос очень сложный.  

Алена Сырова:  
Украинских артистов они же приглашали к себе.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Вы много знаете представителей венгерского или болгарского шоу-бизнеса? Они локальны, интересны своему зрителю.  

Ирина Дорофеева:  
Белорусский шоу-бизнес есть, просто нам нужно понимать, когда мы говорим о государственно-частном партнерстве, что если на уровне партнерства существуют Беларусь и Россия, то нам надо друг друга поддерживать и приглашать. Хотелось бы. Пусть не в равных долях, но хотя бы в каком-то процентном соотношении, чтобы была какая-то перспектива у нас.  

«Я в России была два раза». Почему наша соседка не приглашает к себе выступать белорусских артистов?-4

Кирилл Казаков:  
Глеб как раз вернулся с совещания, где был вопрос союзного концерта. Что-то изменится в этом году?  

Глеб Лапицкий, директор дирекции международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:  
Конечно, изменится. В продолжение слов Ирины. Как и в любом бизнесе, тут есть вопрос вложений. Чем больше вкладываешь… Почему не приглашают? Потому что не знают песен, имен. Когда возникает вопрос, кого пригласить – давайте пригласим Солодуху. Потому что всегда ассоциируется.  

«Миллионеры потенциальные могут быть». Есть ли в Беларуси шоу-бизнес – читайте здесь.  

# Белорусские исполнители # общество # Ирина Дорофеева # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Глеб Лапицкий # Александр Солодуха # Фотофакт

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