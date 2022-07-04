Лазуткин: для Польши и всех остальных иметь колонию в Украине выгодно, ради этого можно дать денег на войну

Новости Беларуси. Расширение НАТО на восток, а теперь еще и на север – не что иное, как колониальная политика. Там, где это возможно, для контроля зависимых территорий применяют военную силу и ставят базы НАТО, а там, где военное присутствие связано с рисками, США и Британия действуют чужими руками, создавая и поддерживая марионеточные режимы и группировки, которые ведут многолетние боевые действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По такому принципу Западом были организованы гражданские войны в Югославии, Сирии, Ливии, Конго, целью которых было не установление своей власти, а развал государства и создание серых зон, откуда выкачивают ресурсы. Так выглядит современная колониальная политика, и, что удивительно, в эту колониальную игру пытаются играть страны Восточной Европы, например Прибалтика и Польша. Подробности у Андрея Лазуткина.

Андрей Лазуткин, политолог:

Финляндия и Швеция – это страны, которые долго были нейтральными. Теперь их приняли в НАТО, а если бы взяли раньше, вряд ли бы они поддержали интервенцию в Ирак, Сирию или акции НАТО в Африке и других бывших колониях. Но после того, как заявку приняли, убедив Турцию, дальше надо одобрить вступление во всех парламентах других стран НАТО. И вы можете спросить – откуда такая спешка? Дело в том, что процедуру надо завершить до осени, до начала отопительного сезона. А если ратификация будет проходить позже, Россия с удовольствием надавит на газовый вопрос. И в странах Европы будет уже не так легко убедить людей, что ради НАТО нужно немного померзнуть. С точки зрения России оказалось: чтобы нанести Европе экономический ущерб, с ней не надо воевать. Хорошо работают вопросы энергетики, удобрений и продовольствия. Пока на саммите НАТО обозначили только одну угрозу – энергетическую. Но не нужно никакой войны – Россия просто поставит газо- и нефтепроводы на ремонт, и если вы будете слишком активно принимать новых членов в НАТО, то ничего хорошего не будет. Но другой момент – как пойдет спецоперация в Украине. Если боевые действия продолжатся до осени, перед глазами у Европы по-прежнему будет картинка российского нападения, геноцида, вторжения, как они это называют. Американцы этим пользуются, пока тема не заиграна. И саммит НАТО дал понять, что будет поддерживать Украину до конца. Только вопрос, какой это будет конец. Вот так сегодня выглядит освобожденный Северодонецк.

Андрей Лазуткин:

Но любой вариант они назовут победой. Как намекают американцы, с Киевом уже начались переговоры о том, что именно победой считать. Зеленский пока заявляет, что будет воевать до полного освобождения территорий. Но по американским СМИ прошла утечка, что идут обсуждения Белого дома с Зеленским, как повлиять на украинское общество. Они рассматривают разные варианты событий, в том числе и мирные переговоры, чтобы не потерять всю Украину, и к этому надо заранее готовить военных и гражданских. Более того, прямо на саммите НАТО Франция заявила, что не будет поставлять вооружение для ударов по России. Само НАТО подтверждает, что не будет участвовать в прямом столкновении с русскими, и пока ни одну из бывших советских республик в НАТО не берут: ни Молдову, ни Грузию, ни Украину. А что же НАТО будет считать победой? Это вариант, когда у России закончатся ресурсы и она встанет на какой-то линии, как было до этого 8 лет под Донецком. Например, в бывших укрепрайонах ВСУ. Будет замороженный конфликт, а в это время санкции, экономика, смена руководства развалят Россию изнутри, примерно как это было с Советским Союзом после Афганистана. И потом Россия сама уйдет с украинских территорий, из Крыма и Донецка – так они считают.

Андрей Лазуткин:

Однако перспектива очень туманная, а деньги вложены немалые. Украине уже выделено 85 миллиардов евро от ЕС, МВФ и Всемирного банка и 42 миллиарда от США. При этом техники передано на 7 миллиардов, и еще 3 они обещают дать. Так вот если посчитать все страны, которые финансируют боевые действия, оказывают военную и невоенную помощь Украине, то их 38. То есть Россия воюет, конечно, не со всем миром, но с его богатой западной частью. Отсюда такие сложности. Если же брать именно технику и боеприпас, то из стран США передали больше всех – на 2 миллиарда долларов, на втором месте Польша – 1,5. Но США далеко за океаном, а Польша рядом с нами, и у нее главная роль – в затягивании конфликта. Если для США это всего ничего, то наши соседи – Латвия, Литва, Польша – тратят самые большие суммы от ВВП среди всех. Правда, откуда у Польши деньги, тоже понятно. По разным оценкам, рабочая сила из Украины за 8 лет дала Польше примерно 13 % роста ВВП, а всего рост экономики за годы после Майдана и до ковида составил примерно 22 %. То есть для Польши и всех остальных иметь колонию в Украине выгодно, и ради такой колонии можно дать денег на войну. Вот что об этом говорил Путин по случаю столетия нелегальной разведки.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Нельзя, что называется, выдавать желаемое за действительное. Кстати, так называемый коллективный Запад во многом попал, загнал себя именно в такую ловушку и в своих действиях исходит из того, что их модели либерального глобализма нет никакой альтернативы. А эта модель – будем называть вещи своими именами – является все тем же обновленным изданием неоколониализма, не чем иным, миром по-американски, миром для избранных, в котором права всех остальных попросту попираются.