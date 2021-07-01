«Я у себя на работе не встречала такого никогда». Белорусский депутат рассказала про домогательства

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А расскажите нам про служебные романы депутатов. Расскажите, нам очень интересно.

Марина Ленчевская, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Республики Беларусь:

Вы знаете, мне ничего об этом неизвестно. Не знаю, плюс это или минус, неизвестно. На самом деле с депутатами здесь немножечко по-другому. Каждый депутат самостоятелен, он сам по себе, никакого нет подчинения. Мы все равны в своих правах. Мы можем любить друг друга, жениться и создавать семьи. Но, обратно же – не в ущерб. Вы знаете, я тоже не люблю вот это: служебные романы. Это хорошее вроде слово, а вроде какая-то подоплека сзади. Потому что я не хочу, понимаете, свое счастье, условно говоря, строить на несчастье других.

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

А несчастье других – это что? Марина Ленчевская:

Разбивать семью, остаются дети.

Надежда Цыркун:

А, это другое. Марина Ленчевская:

Если мы свободны, и мы полюбили (два депутата) друг друга, слушайте, почему нет? А если мы еще создадим такую хорошую, крепкую семью, и у нас будут замечательные дети – тоже замечательно. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

К вам домогались на работе? Может быть, среди ваших коллег к кому-то?

Марина Ленчевская:

Вы знаете, может быть, кто-то и хотел, и пытался, но я видимо так поворачивалась к нему лицом, что у него все желание пропадало, понимаете? Алеся Лакина:

Не было таких настойчивых. Охотников. Марина Ленчевская:

Я еще раз говорю, я отвечала и сразу расставляла точки над i. Однозначно.