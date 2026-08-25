«Фейк‑боссы»: мошенники выманили более 300 тыс. рублей у бухгалтеров минских компаний

«Фейк‑боссы» атакуют минские компании. Мошенники рассылали бухгалтерам сообщения якобы от директоров – и в итоге получили от них больше 300 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Схема во всех компаниях была одинаковой. Бухгалтеру в мессенджер приходило сообщение якобы от руководителя – с просьбой прислать реквизиты фирмы и сообщить остаток на расчетном счете.
Дмитрий Шевелев, заместитель начальника УПК ГУВД Мингорисполкома:
После этого под предлогом закупки компьютеров и иной техники требовали перевести деньги на счета иностранных фирм. При этом давили на срочность, торопили и убеждали, что от их действий зависит исход важных сделок, а для убедительности высылали ненастоящие платежные поручения. Работники бухгалтерии растерялись и, не уточнив информацию у настоящих директоров фирм, осуществляли переводы денег по указанным реквизитам. Общий ущерб составил более 300 тысяч рублей. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.
В милиции напоминают: любую просьбу о переводе денег, даже если она пришла от имени руководителя, стоит проверять – позвонить человеку лично или связаться по заранее известному, достоверному номеру. А платежные документы должны проходить только через установленный порядок подписания – у тех сотрудников, кто за это отвечает.