«Фейк‑боссы»: мошенники выманили более 300 тыс. рублей у бухгалтеров минских компаний

«Фейк‑боссы» атакуют минские компании. Мошенники рассылали бухгалтерам сообщения якобы от директоров – и в итоге получили от них больше 300 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Схема во всех компаниях была одинаковой. Бухгалтеру в мессенджер приходило сообщение якобы от руководителя – с просьбой прислать реквизиты фирмы и сообщить остаток на расчетном счете.