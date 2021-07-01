Неудачный служебный роман. Как работать после?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Не все служебные романы – это красивая история любви. Иногда все заканчивается не очень приятно для одного из героев. Например, кто-то вынужден уволиться, а кого-то могут заставить это сделать. Здесь у нас вопрос к нашим гостям. Были ли у вас на личном опыте примеры, когда люди были вынуждены уволиться с работы именно из-за неудачного служебного романа.

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Много случаев неудачных. Когда у женщины хороший бизнес, он прекрасный мужчина-водитель, у них прекрасный служебный роман. Прекрасный брак, ничто не предвещало. Потом она уезжает в отпуск. Водятся супруги, которые попадают в трудную ситуацию и узнают все последними. Возвращается из отпуска, она узнает, что в какой-то момент она отдала доверенность какую-то, все имущество переоформлено на него, распродано. Он подал на развод. И все. Потому что она-то любила искренне, а у человека был замысел и даже умысел. Надежда Лазаревич, генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»:

Это история из какой-то книжки. Надежда Цыркун:

Нет, это жизнь. Это реальная жизнь, когда человек влюбляется (мужчина или женщина – это неважно), он не может не доверять. Ему говорят: «Ты что, мне не веришь? Как мы можем не верить друг другу. Мы верим друг другу».

Надежда Лазаревич:

Зачем доверенность водителю? Даже если ты его любишь, сразу надо понимать. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Есть манипуляторы такие.

Марина Ленчевская, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Республики Беларусь:

Я как юрист вам скажу, чтобы таких ситуаций не возникало, сейчас прорекламирую такую форму договора, как брачный договор. Сегодня, когда у нас создаются семьи, тут немного не про романы, а про семью, это пугает некоторых: брачный договор, значит ты мне не доверяешь. Нет, здесь четко прописывается, что тебе достанется после каких-то обстоятельств. А обстоятельства могут быть разные, не надо забывать, что и у супруга, и у супруги есть родственники, сколько у нас нюансов возникает из-за наследства.

Алеся Лакина:

Но часто девушки так влюбляются, никакие договоры им не нужны. Марина Ленчевская:

Влюбляются – это очень хорошо. Но страсть не может быть вечной, семья должна быть крепкой, это труд. В любом случае, чтобы не было каких-то последствий, это важно. Нам надо относиться проще к брачному договору. Это не потому что я не доверяю кому-то, а потому что это правильно. Это выгодно для них двоих.