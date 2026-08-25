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Новая Зеландия планирует запретить соцсети для детей младше 16 лет

25 августа 2026 07:26
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Правительство Новой Зеландии продвигает инициативу, которая может стать одной из самых строгих в мире в сфере онлайн‑безопасности. В парламент вносится законопроект, запрещающий детям до 16 лет пользоваться социальными сетями. Под действие попадут высокорисковые платформы. Компании обязаны будут проверять возраст пользователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая Зеландия планирует запретить соцсети для детей младше 16 лет-2

Допустимые методы – данные существующих аккаунтов, цифровые идентификаторы, формальные документы, а также технологии возрастной верификации, включая оценку возраста по изображению лица. Платформы, ориентированные на детей, должны регулярно оценивать риски и отчитываться о том, как они их снижают. За нарушение требований предусмотрены штрафы – до 10 % глобальной выручки. 

Контроль за исполнением закона возьмет на себя специальный регулятор в структуре Министерства внутренних дел. Инициатива вызывает споры: часть политических сил предупреждает о рисках для приватности и родительских прав, эксперты сомневаются, что запрет сам по себе сделает интернет безопаснее. Но власти подчеркивают: соцсети создают давление, с которым дети не справляются.

# Новости Новой Зеландии

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