«Как только мужчина начинает себя жалеть, это не мужчина, а желе». Руководитель завода о том, каким должен быть менеджер

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций», рассказал, каким должен быть руководитель. Ольга Коршун, ведущая:

Хочу две темы затронуть. Вы уже про своего внука рассказали. Кем он хочет стать? Много раз была свидетелем, когда маленький Павлик говорит, что хочет стать пожарным, а мама говорит, что лучше стать айтишником или бизнесменом, будешь много денег зарабатывать. Сейчас все хотят быть или айтишниками, или бизнесменами. Каждый ли из нас может стать бизнесменом?

Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций»:

Нет. Ольга Коршун:

Что нужно для этого? Александр Чекмарев:

Каждый рождается, и это генетически доказано, здесь совпадает божественная теория с научной практикой. Сейчас же научились с помощью генетики выделять способности спортсменов, перераспределять, кто лучше себя покажет в тяжелой атлетике, а кто в легкой атлетике. Так же и мы рождаемся. Кто-то рождается с лидерскими качествами.

Ольга Коршун:

Какие гены нужны для бизнесмена? Аналитический склад ума или харизматичный характер? Александр Чекмарев:

Сложный сплав. Это тяжелый труд, это бизнес. Я считаю, что и любой директор завода, по сути, бизнесмен. И любой руководитель исполкома, министерства – это тоже бизнесмен. Только государственного уровня. Надо иметь харизму, характер, желание и любовь к своей работе, к своим близким людям, к своей родине. Я говорю банальные вещи, но я это все прошел. Поверьте, у меня сложная биография. Я был в клинической смерти, разбился, перелом основания черепа, колена. Чтобы не раскисать, я сейчас три раза в неделю играю в хоккей, боксирую, чтобы быть в форме. Как только мужчина начинает себя жалеть, это не мужчина, а желе. Это сгусток желе, которое уже не жалко. Человеку можно сочувствовать, любая жалость – это унижение.