Надежда Лазаревич о служебных романах: «Я не отслеживаю, кто с кем после корпоратива ушёл»

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Надежда Лазаревич, генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»:

Я была глубоко была убеждена, что на работу ходят работать. Я как руководитель пребываю немного в шоке. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы как руководитель просто многого не знаете. Надежда Лазаревич:

Да, я сейчас понимаю, что цель моих сотрудников – это не произвести ВВП для страны, продукт, а создать служебные романы. Что касается промышленности, наверное, много создается семей и пар, вытекающих из служебных романов, это связано с тем, что приходит много молодых специалистов по распределению. Как девушек, так и парней. С учетом этого создается много и семей, и пар, необязательно вытекающих потом в семейные взаимоотношения. Поэтому скорее всего статистика строится по созданию уже семейных пар, потому что действительно процент большой.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Хотела бы добавить по поводу статистики: 58 % сотрудников прошли через роман с коллегой. Из них для 18 % – это оказалась связь на одну ночь, средний возраст служебного романа у мужчин 40-45 лет, а у женщин 30-32. Наталья Надольская:

Как вы узнаете о том, что у вас в коллективе есть служебный роман? Что выдает этих влюбленных?

Надежда Лазаревич:

Я такой руководитель, что я не отслеживаю, кто с кем после корпоратива ушел. Меня это совершенно не волнует, честное слово. Меня волнует, чтобы выполнялись показатели, чтобы люди получали своевременно зарплату и работали в свое удовольствие. Если у них есть еще силы на какие-то другие вещи (создание семьи, романы), то, пожалуйста, у них есть энергия, я за них очень рада. Значит я не настолько сильно напрягаю их на работе, что у них есть силы. Значит мне надо сделать выводы. Если серьезно, то я как руководитель этими вещами совершенно не задаюсь.

Наталья Надольская:

Как вы считаете, это будет в плюс рабочему процессу или в минус? Надежда Лазаревич:

Если это здоровые взаимоотношения, то скорее всего, что в плюс. Это когда нет третьего лишнего, четвертого.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Вот именно поэтому я против служебных романов, потому что, во-первых, людская зависть, на вас смотрят, пытаются разрушить ваш союз, из-за этого возникают какие-то конфликты, мешают рабочему процессу.

Надежда Лазаревич:

Смотрят необязательно, когда у вас служебный роман, смотрят и на обычные семейные пары. Необязательно, чтобы вы вместе работали. Все равно завидуют и пытаются разбить, понимаете? Служебный роман – это некрасивое для меня название. Можно создать семью во время работы. И, может быть, даже нужно, потому что все-таки у нас есть вопрос по деторождению. Хотелось бы, чтобы больше рождалось деток. И действительно вы на работе занимаем гораздо больше времени, чем после работы. Поэтому если такое произошло, люди любят, создают семьи, рожают детей – слава Богу. Будем отправлять их всех в декрет и радоваться. Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Есть фирмы, в которых если сотрудники поженились, то кто-то один должен уволиться. Это правильно с точки зрения управления? Я считаю, что это дискриминация какая-то.