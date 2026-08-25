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В Минске запускают новые маршруты транспорта для жителей новых микрорайонов

25 августа 2026 07:24
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В Минске растет пассажиропоток: за семь месяцев 2026 года число поездок в метро увеличилось более чем на 3 %, на наземном транспорте – на 2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске запускают новые маршруты транспорта для жителей новых микрорайонов-2

В начале сентября запустят маршрут от микрорайона Северный берег до станции метро «Борисовский тракт» – он пройдет по Минской кольцевой автодороге. Аналогичные решения готовят для Лошицы‑1.

В Минске запускают новые маршруты транспорта для жителей новых микрорайонов-4

Юрий Супранович, директор ГП «Столичный транспорт и связь»:
Мы не останавливаемся, мы видим в перспективе, что там будет прибавляться серьезно жителей. Исходя из этой логики, видим, что на Долгиновском тракте есть определенные пиковые загрузки, которые не позволяют нам тактично распределять транспорт, поэтому мы вынуждены использовать уже кольцевую. Связь будет уже и с первой линией – с «Борисовским трактом».

Для повышения комфорта оптимизируют маршрутную сеть: с начала года запущено 12 новых маршрутов, пять старых – отменено.

# Работа транспорта в Минске # Транспорт Минска # Юрий Супранович

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