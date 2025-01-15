Не все страны Запада могут производить достаточно продуктов! Почему это чревато потерей независимости?

Николай Радоман, председатель агрокомбината «СНОВ»:

Такой товар, как зерно, – это стратегический товар, который оценивает состояние того или иного государства. Страна считается независимой, когда она может свободно сама существовать. Это тоже дорогого стоит, потому что не все страны Запада сегодня могут похвастаться, что они в достаточном количестве производят продукты питания. Это уже чревато потерей независимости любой страны. У нас, слава богу, как часто говорит глава государства: «Будем с хлебом». Но это подразумевается, что будет хлеб, молоко, мясо – будет все, что необходимо нашему человеку.

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