Нужно контролировать на ранней стадии! Министр по ЧС рассказал о подготовке к возможным паводкам
Все вопросы, связанные с авариями на объектах теплоснабжения в городах и населенных пунктах Беларуси, успешно решены, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент заслушал подробный доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского о ситуации в стране на фоне усиления морозов и о реагировании на ЧС в связи со сложившимися погодными условиями. Из-за продолжительного похолодания республиканский и областные центры управления МЧС переведены на особый режим работы. Усилен контроль за устойчивостью систем жизнеобеспечения, проверено взаимодействие со всеми профильными службами. Специалисты находятся в готовности к оперативному реагированию.
За период морозов на тепломагистралях произошло 19 аварий. Также зафиксировано более 900 случаев временных отключений населенных пунктов от электроснабжения. Все инциденты были устранены в кратчайшие сроки.
Лукашенко заслушал доклад главы МЧС о ситуации в стране с учетом сильных морозов.
Отдельное внимание в докладе было уделено вопросам пожарной безопасности. Главу государства интересовало, как Министерство справляется с этими задачами. По словам Вадима Синявского, подразделения ведомства ежедневно реагируют более чем на тысячу сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях. В большинстве случаев основной причиной происшествий остается неосторожное обращение с огнем.
В Беларуси с начала 2026 года при пожарах погибли 129 человек – Синявский.
Специалисты работают на опережение. Основной упор делается на дворовые обходы, адресную работу с населением и жесткий контроль за устранением выявленных нарушений. Кроме того, с учетом обильных осадков и рисков весеннего половодья уже разработаны меры реагирования на возможную паводковую ситуацию в стране. Главная цель этой стратегии – предотвратить возможные чрезвычайные ситуации в ближайшие месяцы.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Протокол реагирования на таяние снега тоже в стране разработан. Буквально в феврале месяце мы планируем очередную комиссию при Совете Министров по чрезвычайным ситуациям. Один из вопросов – паводковая ситуация, которая может быть в результате таяния обильного снега. В этой ситуации работа велась заблаговременно. Задачи всем государственным органам, эксплуатационным организациям были поставлены. По необходимости приведения в надлежащее состояние всех запорных устройств, дамбовых сооружений, других инженерных инфраструктур, которые необходимо было привести в надлежащее состояние.
Мы понимаем о том, что мы от этого никуда не уйдем. Эти вопросы нам нужно будет контролировать на ранней стадии. Поэтому вплоть до решения вопросов на наших реках, на наших водоемах, по контролю льда на этих объектах мы будем обеспечивать мониторинг и оперативное принятие решений при необходимости.
Также Вадим Синявский сообщил, что при необходимости Беларусь готова оказать гуманитарную помощь любой стране. В распоряжении МЧС есть все необходимые ресурсы и специализированные подразделения, включая отряд спецназначения, аккредитованный по стандартам Организации Объединенных Наций. Он способен в кратчайшие сроки приступить к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций как в стране, так и за ее пределами.