Нужно контролировать на ранней стадии! Министр по ЧС рассказал о подготовке к возможным паводкам

Все вопросы, связанные с авариями на объектах теплоснабжения в городах и населенных пунктах Беларуси, успешно решены, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент заслушал подробный доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского о ситуации в стране на фоне усиления морозов и о реагировании на ЧС в связи со сложившимися погодными условиями. Из-за продолжительного похолодания республиканский и областные центры управления МЧС переведены на особый режим работы. Усилен контроль за устойчивостью систем жизнеобеспечения, проверено взаимодействие со всеми профильными службами. Специалисты находятся в готовности к оперативному реагированию.

За период морозов на тепломагистралях произошло 19 аварий. Также зафиксировано более 900 случаев временных отключений населенных пунктов от электроснабжения. Все инциденты были устранены в кратчайшие сроки. Лукашенко заслушал доклад главы МЧС о ситуации в стране с учетом сильных морозов. Отдельное внимание в докладе было уделено вопросам пожарной безопасности. Главу государства интересовало, как Министерство справляется с этими задачами. По словам Вадима Синявского, подразделения ведомства ежедневно реагируют более чем на тысячу сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях. В большинстве случаев основной причиной происшествий остается неосторожное обращение с огнем. В Беларуси с начала 2026 года при пожарах погибли 129 человек – Синявский.

Специалисты работают на опережение. Основной упор делается на дворовые обходы, адресную работу с населением и жесткий контроль за устранением выявленных нарушений. Кроме того, с учетом обильных осадков и рисков весеннего половодья уже разработаны меры реагирования на возможную паводковую ситуацию в стране. Главная цель этой стратегии – предотвратить возможные чрезвычайные ситуации в ближайшие месяцы.