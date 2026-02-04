В период низких температур коммунальные службы Минской области работают в усиленном режиме. Задача – обеспечить бесперебойную подачу тепла, воды, электроэнергии и качественное содержание территорий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В период низких температур коммунальные службы Минской области работают в усиленном режиме. Задача – обеспечить бесперебойную подачу тепла, воды, электроэнергии и качественное содержание территорий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Приведены в готовность 120 мобильных автономных источников электроэнергии и три модульные котельные. Обеспечены необходимые запасы топлива. В режим повышенной готовности переведены и инженерные службы в Жодино. Каждая имеет аварийную бригаду.
Для поддержания сетей в рабочем состоянии они дежурят круглосуточно. А чтобы оперативно реагировать на проблемы жителей, в городе работают горячие линии. Заявки отслеживаются и обрабатываются в режиме онлайн.
Алексей Попков, заместитель председателя Жодинского городского исполнительного комитета по вопросам ЖКХ и строительства:
По смесям: в этом году было заготовлено 3 000 тонн, в настоящий момент уже 2 150 тонн израсходовано. И ежедневно восполняется солью, привозим соль, закупаем по 20 тонн ежедневно, чтобы этот запас до конца зимнего периода был обеспечен. И хватило в дальнейшем на обработку песко-соляной смесью улиц.
На круглосуточное дежурство в центральном регионе заступили 119 аварийно-восстановительных бригад. Их общая численность – свыше 700 человек.