В период низких температур коммунальные службы Минской области работают в усиленном режиме. Задача – обеспечить бесперебойную подачу тепла, воды, электроэнергии и качественное содержание территорий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Приведены в готовность 120 мобильных автономных источников электроэнергии и три модульные котельные. Обеспечены необходимые запасы топлива. В режим повышенной готовности переведены и инженерные службы в Жодино. Каждая имеет аварийную бригаду.

Для поддержания сетей в рабочем состоянии они дежурят круглосуточно. А чтобы оперативно реагировать на проблемы жителей, в городе работают горячие линии. Заявки отслеживаются и обрабатываются в режиме онлайн.