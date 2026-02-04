Ситуация улучшается! Герасимов отметил прогресс в ходе проверки Вооружённых Сил Беларуси

Техническое состояние вооружения, военной и специальной техники, а также наличие и качество хранения запасов материальных средств. В Беларуси продолжается масштабная внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил по поручению Президента. Сегодня, 4 февраля, экзамен держат бойцы одной из воинских частей 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В запечатанном конверте под грифом «секретно» – задача от Главнокомандующего – снять с хранения и поставить в строй технику. Это несколько единиц танков Т-72, БМП-2 и командно-штабные машины. Итогом станет контрольный пробег, протяженностью 15 километров.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Надо отметить, что от проверки к проверке пока ситуация улучшается. И ситуация по сравнению с «Уречьем» здесь, конечно, я бы сказал, намного лучше. Но есть и отдельные нарекания. Есть какие-то нюансы по хранению техники. Есть какие-то нюансы по контролю за топливом. Но мы продолжаем дальше проверку.

Глава государства держит на личном контроле ход масштабной внезапной проверки боеготовности Вооруженных Сил, которая продлится до весны. По ее итогам будет проведен детальный анализ для устранения возможных недостатков и корректировки работы по совершенствованию белорусской армии, подготовке и обучению личного состава.