Вооруженные силы РФ контролируют территорию сел Степановка в ДНР и Староукраинка в Запорожской области, пишет РИА Новости.

В Министерстве обороны информировали, что бойцы подразделений Южной группировки войск осуществили взятие под контроль населенного пункта Степановка ДНР. Также ВС Украины утрачены 14 машин, 2 ББМ, 2 орудия полевой артиллерии, РЛС контрбатарейной борьбы, станция радиоэлектронной борьбы, 7 складских помещений материальных средств и горючего.

Военнослужащие «Востока» взяли под контроль населенный пункт Староукраинка на территории Запорожской области. Украинская сторона потеряла 1 танк, 13 ББМ, 12 машин, 1 станцию РЭБ, склад материальных средств.

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