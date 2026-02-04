«Идти новым путём и развиваться». Психолог объяснила, какими качествами должен обладать руководитель

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Во время совещания по вопросам социально экономического-развития Витебской области от Президента прозвучал строгий, но мудрый тезис: «Хотите жить и работать – начинайте упираться». Стоит пояснить, что в данном случае речь шла про самостоятельность и ответственность в руководстве достаточно крупной области. Ведь проще всего заявить, например, я не могу, попросить помощи и даже не пытаться решать проблемный вопрос своими ресурсами. Человек очень любит комфорт и очень не любит тревогу, в то время, как встреча с проблемой и необходимость что-то решить абсолютно закономерным образом вызывает волнение.

Идти новым путем, решать проблемный вопрос и развиваться – это всегда тревога. В спокойном состоянии человек расслабляется. Встречаясь с посильной проблемой, растет. Но стоит все-таки уточнить, что такая модель развития абсолютно не исключает возможность запросить помощи. Неприемлемо именно приспособленчество, когда даже не пытаются противодействовать, возникшей проблеме. Хотя в потенциале человек в силах, однако на деле свою ответственность он склонен передавать другим. Нередко в таких случаях результат не ценится, и есть тенденция к совершению прежних ошибок, пробуксовке на одном месте и очень быстрому опусканию рук.