«Идти новым путём и развиваться». Психолог объяснила, какими качествами должен обладать руководитель

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Во время совещания по вопросам социально экономического-развития Витебской области от Президента прозвучал строгий, но мудрый тезис: «Хотите жить и работать – начинайте упираться». Стоит пояснить, что в данном случае речь шла про самостоятельность и ответственность в руководстве достаточно крупной области. Ведь проще всего заявить, например, я не могу, попросить помощи и даже не пытаться решать проблемный вопрос своими ресурсами. Человек очень любит комфорт и очень не любит тревогу, в то время, как встреча с проблемой и необходимость что-то решить абсолютно закономерным образом вызывает волнение.
Идти новым путем, решать проблемный вопрос и развиваться – это всегда тревога. В спокойном состоянии человек расслабляется. Встречаясь с посильной проблемой, растет. Но стоит все-таки уточнить, что такая модель развития абсолютно не исключает возможность запросить помощи. Неприемлемо именно приспособленчество, когда даже не пытаются противодействовать, возникшей проблеме. Хотя в потенциале человек в силах, однако на деле свою ответственность он склонен передавать другим. Нередко в таких случаях результат не ценится, и есть тенденция к совершению прежних ошибок, пробуксовке на одном месте и очень быстрому опусканию рук.
Алена Дзиодзина:
Полагаю, что Президент говорил как раз о таком упорстве руководителям Витебской области, когда нужно сопротивляться возникающим вызовам в регионе. Иначе закономерным образом способность противодействовать трудностям угасает или вовсе не развивается. В то время как современный мир и его динамика предъявляет необходимость упорствовать, противодействовать, быть стрессоустойчивым и в разумной степени дерзновенным. Несамостоятельный человек при встрече с проблемой склонен испытать целое множество сложностей, и если, оказавшись на перепутье, так и не попытается развивать в себе «взрослые» качества, то его раздавит.
Руководящая должность предполагает, что людям приходится брать ответственность, проявлять лидерство и своевременно развиваться согласно возникающим вызовам и реалиям. Увы, но иной тип руководства неизбежно ведет к тому, что со временем все находящееся в зоне его рабочих обязанностей становится таким же беспомощным, даже если беспомощность не от злого умысла. Но хороший человек – это еще не профессия. В данном случае это просто хороший задаток.
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