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Почему белорусский сахар белее и слаще и как белорусские семена помогли поднять Брянскую область?

14 января 2025 16:15
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«17 МГНОВЕНИЙ СТРАНЫ» на СТВ! Чем богаты белорусы? Как страна выбралась из голода 90-х? Почему белорусский сахар белее и слаще? Смотрите в 14-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.

Почему белорусский сахар белее и слаще и как белорусские семена помогли поднять Брянскую область?-2

Александр Забелло, генеральный директор унитарного предприятия «Минскхлебпром»:
Когда-то на встречу с главной государства приезжал руководитель Брянской области – Александр Васильевич Богомаз. Он попросил: «Александр Григорьевич, а можно ли мне закупить у вас белорусский семенной материал. То, что ваша наука разработала». Потом уже по прошествии нескольких лет он доложил главе государства о результате этой помощи со стороны Беларуси. Если в целом область производила порядка 600-700 тысяч тонн зерновых, то сегодня это 2,5 миллиона. Это все благодаря белорусской селекции.

Многие не верили в то, что Беларусь может производить собственный сахар, из собственного сырья. У нас были сахарные заводы, но они работали в основном на импортном сахаре-сырце, который завозился из Бразилии, Кубы. Сегодня мы полностью обеспечиваем страну собственным сахаром. Парадоксально, сахар трудно отличить, даже специалисты и не каждая лаборатория. Уже сложилось устойчивое мнение в других странах, что белорусский сахар белее и слаще.  

# Государственная социальная политика # Игорь Позняк # Александр Забелло

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