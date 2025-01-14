Почему белорусский сахар белее и слаще и как белорусские семена помогли поднять Брянскую область?

Александр Забелло, генеральный директор унитарного предприятия «Минскхлебпром»:

Когда-то на встречу с главной государства приезжал руководитель Брянской области – Александр Васильевич Богомаз. Он попросил: «Александр Григорьевич, а можно ли мне закупить у вас белорусский семенной материал. То, что ваша наука разработала». Потом уже по прошествии нескольких лет он доложил главе государства о результате этой помощи со стороны Беларуси. Если в целом область производила порядка 600-700 тысяч тонн зерновых, то сегодня это 2,5 миллиона. Это все благодаря белорусской селекции.

Многие не верили в то, что Беларусь может производить собственный сахар, из собственного сырья. У нас были сахарные заводы, но они работали в основном на импортном сахаре-сырце, который завозился из Бразилии, Кубы. Сегодня мы полностью обеспечиваем страну собственным сахаром. Парадоксально, сахар трудно отличить, даже специалисты и не каждая лаборатория. Уже сложилось устойчивое мнение в других странах, что белорусский сахар белее и слаще.