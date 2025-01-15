«Шикарный город!» Узнали мнение минчан о благоустройстве столицы

Алеся Лакина, корреспондент:

2025 год объявлен Годом благоустройства страны. А вот насколько благоустроен Минск, спросим у жителей города.

Я считаю, что Минск действительно достаточно благоустроен. Разумеется, есть куда развиваться, потому что Минск растет, он развивается.

Минск – шикарный город. Я был во многих городах России. Беларусь – красивейшая страна. Я привозил из России друзей, показывал, как у нас все красиво. Они были в восторге!

Если ставить из ста баллов, ставлю 100 за качество благоустройства!