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«Шикарный город!» Узнали мнение минчан о благоустройстве столицы

15 января 2025 08:15
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«Шикарный город!» Узнали мнение минчан о благоустройстве столицы-1

Алеся Лакина, корреспондент:
2025 год объявлен Годом благоустройства страны. А вот насколько благоустроен Минск, спросим у жителей города.

«Шикарный город!» Узнали мнение минчан о благоустройстве столицы-3

Я считаю, что Минск действительно достаточно благоустроен. Разумеется, есть куда развиваться, потому что Минск растет, он развивается.

«Шикарный город!» Узнали мнение минчан о благоустройстве столицы-5

Минск – шикарный город. Я был во многих городах России. Беларусь – красивейшая страна. Я привозил из России друзей, показывал, как у нас все красиво. Они были в восторге!

«Шикарный город!» Узнали мнение минчан о благоустройстве столицы-7

Если ставить из ста баллов, ставлю 100 за качество благоустройства!

«Шикарный город!» Узнали мнение минчан о благоустройстве столицы-9

Совершенству нет предела! Всегда можно найти какие-то углы, закоулки, на которые еще стоит обратить внимание.

Подробности смотрите в видео.

# Опрос # Социологический опрос # Год благоустройства

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