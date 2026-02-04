Тысячи жителей Гданьска и Сопота остались без тепла

Коммунальная система Польши продолжает трещать по швам. На этот раз не пройдено испытание морозами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи жителей Гданьска и Сопота остались без отопления и горячего водоснабжения. Причиной коммунального коллапса стала крупная авария на Гданськой ТЭЦ. Городские власти заявили, что температура в домах опустится до 15 градусов. По мнению чиновников, это незначительное понижение. Притом что, за окном -25. В Гданьске создан кризисный штаб. В школах отменены занятия, учеников временно перевели на дистанционное обучение. По данным экстренных служб, аварию удастся устранить в лучшем случае сегодня вечером, 4 февраля. Высока вероятность, что восстановительные работы будут идти и 5 февраля.