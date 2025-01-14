Как хозяйственная жилка Президента помогла поднять страну с колен в 90-е?

«17 МГНОВЕНИЙ СТРАНЫ» на СТВ! Чем богаты белорусы? Как страна выбралась из голода 90-х? Почему белорусский сахар белее и слаще? Смотрите в 14-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.
«17 МГНОВЕНИЙ СТРАНЫ» на СТВ! Чем богаты белорусы? Как страна выбралась из голода 90-х? Почему белорусский сахар белее и слаще? Смотрите в 14-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
В этом смысле хлеб – категория политическая, потому все эти многоэтажные шедевры из разных регионов – настоящее украшение Дворца Независимости. Эдакое хлебное путешествие по стране. Хотя белорусский хлеб, конечно, не из легких. Погода нам порой совсем не шепчет. Жатва нередко превращается в настоящую битву за урожай. Но нынче наш каравай завесил на 10 миллионов тонн. Это во всех смыслах «Бацькава булка».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вспомните, на заре нашей юности нам поесть нечего было. Единственное, чего хватало, талонов. А на эти талоны не все купишь. Сегодня мы создали, вы выполнили мое главное требование – обеспечили продовольственную безопасность нашей страны.
Максим Ермолович, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии:
Я уверен, что Президент четко понимал, что необходимо сделать стране, чтобы быть готовыми к любым внешним воздействиям. Президент очень рационален и практичен. Вот эта его хозяйственная жилка, о которой многие говорят, не только в стране, но и за ее пределами, создает как раз такой образ мышления, что важно создать условия, чтобы у себя в стране производить все необходимое, ни от кого не зависеть. В условиях непредсказуемости, непрогнозируемости поведения внешнего мира мы будем всегда обеспечены собственным продовольствием, собственной промышленной продукцией.