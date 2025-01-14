Как хозяйственная жилка Президента помогла поднять страну с колен в 90-е?

«17 МГНОВЕНИЙ СТРАНЫ» на СТВ! Чем богаты белорусы? Как страна выбралась из голода 90-х? Почему белорусский сахар белее и слаще? Смотрите в 14-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

В этом смысле хлеб – категория политическая, потому все эти многоэтажные шедевры из разных регионов – настоящее украшение Дворца Независимости. Эдакое хлебное путешествие по стране. Хотя белорусский хлеб, конечно, не из легких. Погода нам порой совсем не шепчет. Жатва нередко превращается в настоящую битву за урожай. Но нынче наш каравай завесил на 10 миллионов тонн. Это во всех смыслах «Бацькава булка».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вспомните, на заре нашей юности нам поесть нечего было. Единственное, чего хватало, талонов. А на эти талоны не все купишь. Сегодня мы создали, вы выполнили мое главное требование – обеспечили продовольственную безопасность нашей страны.