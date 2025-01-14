От хлебных котлет до караваев. Почему в 90-х идея накормить страну всем казалась фантастикой?

Игорь Позняк, СТВ: Невероятно, но такое меню в нашей суверенной истории было. Те, кому сегодня немного за 40, помнят знаменитые студенческие хлебные котлеты начала 90-х. А еще то, как хлебные челноки возили наши «кирпичики» в соседний Смоленск, чтобы их дети могли дома намазать на хлеб хоть немного масла. Сегодня все мы те совсем несытые времена вспоминаем с улыбкой. Но именно под занавес века ХХ белорусы твердо усвоили истину: быть с хлебом – значит быть независимым.

Василий Сысоев, первый заместитель председателя Минского облисполкома:

В тот момент мы оказались на распутье – страна, наше сельское хозяйство… Куда идти? Каким путем? Были разговоры, что фермерские хозяйства нас спасут, нужно развивать частную собственность, медленно уничтожить все государственное сельское хозяйство, пойти по пути наших соседей, которые в этом направлении уже сделали огромные шаги, пораздавали землю и заводы в том числе. Образовался этот дефицит продуктов, который приводил к тому, что стояли огромные очереди за любым видом продуктов, вводились талоны, купоны, ограничения, списки.

Тогда наш Президент сказал, что надо отводить страну от пропасти, надо ее накормить. И то, что будет изобилие, что мы накормим страну, да, многим это казалось фантастикой. Потому что все видели, что творится в магазинах, когда ценники переписывались каждый день. Конечно, было принято правильное решение, что нужно поддержать сельское хозяйство, нужно поддержать производителей государственных в первую очередь. Сохранить крупнотоварное производство.