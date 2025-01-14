От хлебных котлет до караваев. Почему в 90-х идея накормить страну всем казалась фантастикой?

«17 МГНОВЕНИЙ СТРАНЫ» на СТВ! Чем богаты белорусы? Как страна выбралась из голода 90-х? Почему белорусский сахар белее и слаще? Смотрите в 14-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.
«17 МГНОВЕНИЙ СТРАНЫ» на СТВ! Чем богаты белорусы? Как страна выбралась из голода 90-х? Почему белорусский сахар белее и слаще? Смотрите в 14-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Невероятно, но такое меню в нашей суверенной истории было. Те, кому сегодня немного за 40, помнят знаменитые студенческие хлебные котлеты начала 90-х. А еще то, как хлебные челноки возили наши «кирпичики» в соседний Смоленск, чтобы их дети могли дома намазать на хлеб хоть немного масла. Сегодня все мы те совсем несытые времена вспоминаем с улыбкой. Но именно под занавес века ХХ белорусы твердо усвоили истину: быть с хлебом – значит быть независимым.
Василий Сысоев, первый заместитель председателя Минского облисполкома:
В тот момент мы оказались на распутье – страна, наше сельское хозяйство… Куда идти? Каким путем? Были разговоры, что фермерские хозяйства нас спасут, нужно развивать частную собственность, медленно уничтожить все государственное сельское хозяйство, пойти по пути наших соседей, которые в этом направлении уже сделали огромные шаги, пораздавали землю и заводы в том числе. Образовался этот дефицит продуктов, который приводил к тому, что стояли огромные очереди за любым видом продуктов, вводились талоны, купоны, ограничения, списки.
Тогда наш Президент сказал, что надо отводить страну от пропасти, надо ее накормить. И то, что будет изобилие, что мы накормим страну, да, многим это казалось фантастикой. Потому что все видели, что творится в магазинах, когда ценники переписывались каждый день. Конечно, было принято правильное решение, что нужно поддержать сельское хозяйство, нужно поддержать производителей государственных в первую очередь. Сохранить крупнотоварное производство.
Александр Забелло, генеральный директор унитарного предприятия «Минскхлебпром»:
Ситуация с продовольствием, с наличием товаров на полке была близка к критической. Я тогда сам работал в сфере торговли и прекрасно это понимал. Чтобы создать какую-то хотя бы видимость наличия товаров, приходилось полки заставлять одноименной продукцией. Это были, как правило, плодоовощные консервы, трехлитровые банки с огурцами консервированными, капустой. Практически отсутствие мясо-молочной продукции на полках. Скудный ассортимент напитков, бобовых, крупяных изделий. То есть ситуация была плачевная. Уже многие забыли так называемый чешский кредит, когда вынуждена была страна закупать зерно, чтобы накормить страну.