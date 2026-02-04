Прямой эфир

Парламентская делегация Казахстана прибыла с визитом в Беларусь

04 февраля 2026 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новый импульс для сотрудничества. В Беларусь с официальным визитом прибыла парламентская делегация Казахстана во главе с председателем Мажилиса парламента Ерланом Кошановым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентская делегация Казахстана прибыла с визитом в Беларусь-2

В Национальном аэропорту Минск гостей у трапа встречал председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко. Для Беларуси Казахстан является важнейшим экономическим партнером, вторым по товарообороту среди стран СНГ после России – это стратегический уровень взаимодействия. Двусторонним отношениям Беларуси и Казахстана уже более 30 лет. К 2030 году государства планируют нарастить взаимный товарооборот до двух миллиардов долларов. 

Парламентская делегация Казахстана прибыла с визитом в Беларусь-4

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Очень сложная сейчас обстановка в мире. Мы входим в ряд международных структур, как Беларусь, так и Казахстан. И здесь тоже есть определенный потенциал, который нам, как Беларуси, так и Казахстану надо использовать во благо наших стран. И одна из задач визита спикера одной из палат Казахстана заключается в том, чтобы нам продвигаться вперед по всем этим направлениям.

Программа официального визита насыщенная: запланировано два дня встреч и переговоров на разном уровне, а также посещение ведущих предприятий и памятных мест.

# Международная политика # Казахстан # Сергей Рачков # Беларусь-Казахстан

Другие новости рубрики

Все новости
Ситуация улучшается! Герасимов отметил прогресс в ходе проверки Вооружённых Сил Беларуси
04 февраля 2026 13:52

Ситуация улучшается! Герасимов отметил прогресс в ходе проверки Вооружённых Сил Беларуси

Нужно контролировать на ранней стадии! Министр по ЧС рассказал о подготовке к возможным паводкам
04 февраля 2026 13:45

Нужно контролировать на ранней стадии! Министр по ЧС рассказал о подготовке к возможным паводкам

«Идти новым путём и развиваться». Психолог объяснила, какими качествами должен обладать руководитель
04 февраля 2026 13:30

«Идти новым путём и развиваться». Психолог объяснила, какими качествами должен обладать руководитель