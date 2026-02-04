Парламентская делегация Казахстана прибыла с визитом в Беларусь

Новый импульс для сотрудничества. В Беларусь с официальным визитом прибыла парламентская делегация Казахстана во главе с председателем Мажилиса парламента Ерланом Кошановым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальном аэропорту Минск гостей у трапа встречал председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко. Для Беларуси Казахстан является важнейшим экономическим партнером, вторым по товарообороту среди стран СНГ после России – это стратегический уровень взаимодействия. Двусторонним отношениям Беларуси и Казахстана уже более 30 лет. К 2030 году государства планируют нарастить взаимный товарооборот до двух миллиардов долларов.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Очень сложная сейчас обстановка в мире. Мы входим в ряд международных структур, как Беларусь, так и Казахстан. И здесь тоже есть определенный потенциал, который нам, как Беларуси, так и Казахстану надо использовать во благо наших стран. И одна из задач визита спикера одной из палат Казахстана заключается в том, чтобы нам продвигаться вперед по всем этим направлениям.

Программа официального визита насыщенная: запланировано два дня встреч и переговоров на разном уровне, а также посещение ведущих предприятий и памятных мест.