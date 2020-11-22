«Я просто не мог пройти мимо». Григорий Азарёнок узнал, почему люди идут в добровольные дружины

Подробности в видеоматериале.

Задача – навести порядок. Быстро и решительно. Александр Барсуков: «Я хочу предупредить всех граждан: никто ни с кем церемониться не будет, время уговоров закончено» Григорий Азаренок, корреспондент:

Сказано – сделано. Пройдитесь по дворам – где-нибудь осталась эта красно-белая гадость? Нет. Коммунальные службы сработали как часы. Четко, уверенно и быстро. А теперь улицы столицы от БЧБ-вандалов вместе с милицией охраняют дружинники.

Сейчас я неравнодушен. Я считаю, что это все неправильно, это все неверно. Просто молодежь эта заблудилась, им нужно объяснять, разъяснять, рассказывать, показывать. Потому что до 9 августа вроде государство было… Оно и после 9-го осталось, просто молодежь стала затуманенная, и это все из Запада. Поэтому вот таким макаром надо им разъяснять, рассказывать, показывать. Работать надо, вот и весь сказ.

Дмитрий Беляков, лидер движения «ИнфоСпецНаз»:

Для меня это как бы гражданский долг. Время сейчас неспокойное, и вы знаете мое отношение и к внутренним войскам, и к милиции. Наша милиция нас бережет. Я просто не мог пройти мимо. Тем более, глава государства заявлял об этом. Я подполковник запаса. Как офицер я тоже не могу стоять в стороне – для меня это очень важно: гражданский долг, присяга, она у меня на всю жизнь, я не могу от этого уйти. Дмитрий Беляков: надо всем внушать такую мысль, разъяснять – мы один народ Ну и, в принципе, дружинник, самая главная его задача – это помощник все-таки милиции. Помощник еще в том плане, сейчас очень важно, именно в идеологическом, социальном. Потому что сейчас, конечно, милиция, наши товарищи подвергаются очень серьезному давлению, гонению.

Я очень люблю свою родину. Мне всегда очень нравился мой родной город Минск. И здесь самые лучшие люди и в городе нашем, и в нашей стране всегда были по отношению друг к другу. Открытые, готовые прийти на помощь, добрые. Прекрасный народ. Мне очень не понравилось, что пытаются стравить нас. Я прекрасно понимаю, что на той стороне, стороне так называемых змагаров, протестующих, среди них очень много обманутых, политически неграмотных, заблуждающихся.

Григорий Азаренок:

Почему было принято такое жесткое решение? Это очевидно. Минск изгадили символикой коллаборантов. Кто об этом только ни говорил. Протоиерей Владислав Цыпин о БЧБ-флаге: под ним в Минске с помпой был проведён парад Белорусской краевой обороны

Григорий Азаренок:

И не надо рассказывать, что это инициатива людей, что вдруг им так резко понравилась все это. Дворовые движухи и чатики – это часть политтехнологий цветной революции. Андрей Лазуткин о протестных граффити: демонстрировали массовость, но нужно было ещё показать работу с целевыми группами

Григорий Азаренок:

И, конечно, от такой решительности власти бандиты попытались развернуть террор. В Гродно взорвали машину сотрудника ОМОН. Радикальные Telegram-каналы собирают деньги на выплату за терроризм. Расценки на ваших экранах. Дошло до того, что появился специализированный канал, призывающий и обучающий пытать и убивать детей милиционеров.

В ЧАТЕ обсуждаем лишь: – как лучше подойти к школ/дошкол. заведению?

– форма одежды, имидж, запахи, что в руках, проч.

– как провести киднеппинг, можно ли в одиночку?

– куда/чем завести жертву? Способы доставки.

– пытки на видео: проблема забрызганного объектива (почти та же, что и в порно, только «цветная»). Григорий Азаренок:

Всех этих «телеграммных людоедов» профессионалы быстро вычисляют и находят. Уже сидит и думает о врачебной этике администратор откровенно фашистского паблика «Белые халаты». Напомним, он призывал врачей не делать операции, не ходить на работу, не лечить людей.

Григорий Азаренок:

Уже размышляет о поломанном головном мозге администратор сразу нескольких телеграммных помоек. Помните, для наших силовиков находить и раскрывать такие – дело чести.

Давай, говорю!