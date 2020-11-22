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«Я просто не мог пройти мимо». Григорий Азарёнок узнал, почему люди идут в добровольные дружины

22 ноября 2020 17:11
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Подробности в видеоматериале.

«Я просто не мог пройти мимо». Григорий Азарёнок узнал, почему люди идут в добровольные дружины-1

Задача – навести порядок. Быстро и решительно.

Александр Барсуков: «Я хочу предупредить всех граждан: никто ни с кем церемониться не будет, время уговоров закончено»

Григорий Азаренок, корреспондент:
Сказано – сделано. Пройдитесь по дворам – где-нибудь осталась эта красно-белая гадость? Нет. Коммунальные службы сработали как часы. Четко, уверенно и быстро. А теперь улицы столицы от БЧБ-вандалов вместе с милицией охраняют дружинники.

«Я просто не мог пройти мимо». Григорий Азарёнок узнал, почему люди идут в добровольные дружины-4

Сейчас я неравнодушен. Я считаю, что это все неправильно, это все неверно. Просто молодежь эта заблудилась, им нужно объяснять, разъяснять, рассказывать, показывать. Потому что до 9 августа вроде государство было… Оно и после 9-го осталось, просто молодежь стала затуманенная, и это все из Запада. Поэтому вот таким макаром надо им разъяснять, рассказывать, показывать. Работать надо, вот и весь сказ.

«Я просто не мог пройти мимо». Григорий Азарёнок узнал, почему люди идут в добровольные дружины-7

Дмитрий Беляков, лидер движения «ИнфоСпецНаз»:
Для меня это как бы гражданский долг. Время сейчас неспокойное, и вы знаете мое отношение и к внутренним войскам, и к милиции. Наша милиция нас бережет. Я просто не мог пройти мимо. Тем более, глава государства заявлял об этом.

Я подполковник запаса. Как офицер я тоже не могу стоять в стороне – для меня это очень важно: гражданский долг, присяга, она у меня на всю жизнь, я не могу от этого уйти.

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Ну и, в принципе, дружинник, самая главная его задача – это помощник все-таки милиции. Помощник еще в том плане, сейчас очень важно, именно в идеологическом, социальном. Потому что сейчас, конечно, милиция, наши товарищи подвергаются очень серьезному давлению, гонению.

«Я просто не мог пройти мимо». Григорий Азарёнок узнал, почему люди идут в добровольные дружины-10

Я очень люблю свою родину. Мне всегда очень нравился мой родной город Минск. И здесь самые лучшие люди и в городе нашем, и в нашей стране всегда были по отношению друг к другу. Открытые, готовые прийти на помощь, добрые. Прекрасный народ. Мне очень не понравилось, что пытаются стравить нас. Я прекрасно понимаю, что на той стороне, стороне так называемых змагаров, протестующих, среди них очень много обманутых, политически неграмотных, заблуждающихся.

«Я просто не мог пройти мимо». Григорий Азарёнок узнал, почему люди идут в добровольные дружины-13

Григорий Азаренок:
Почему было принято такое жесткое решение? Это очевидно. Минск изгадили символикой коллаборантов. Кто об этом только ни говорил.

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«Я просто не мог пройти мимо». Григорий Азарёнок узнал, почему люди идут в добровольные дружины-16

Григорий Азаренок:
И не надо рассказывать, что это инициатива людей, что вдруг им так резко понравилась все это. Дворовые движухи и чатики – это часть политтехнологий цветной революции.

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«Я просто не мог пройти мимо». Григорий Азарёнок узнал, почему люди идут в добровольные дружины-19

Григорий Азаренок:
И, конечно, от такой решительности власти бандиты попытались развернуть террор. В Гродно взорвали машину сотрудника ОМОН. Радикальные Telegram-каналы собирают деньги на выплату за терроризм. Расценки на ваших экранах. Дошло до того, что появился специализированный канал, призывающий и обучающий пытать и убивать детей милиционеров.

«Я просто не мог пройти мимо». Григорий Азарёнок узнал, почему люди идут в добровольные дружины-22

В ЧАТЕ обсуждаем лишь:

– как лучше подойти к школ/дошкол. заведению?
– форма одежды, имидж, запахи, что в руках, проч.
– как провести киднеппинг, можно ли в одиночку?
– куда/чем завести жертву? Способы доставки.
– пытки на видео: проблема забрызганного объектива (почти та же, что и в порно, только «цветная»).

Григорий Азаренок:
Всех этих «телеграммных людоедов» профессионалы быстро вычисляют и находят. Уже сидит и думает о врачебной этике администратор откровенно фашистского паблика «Белые халаты». Напомним, он призывал врачей не делать операции, не ходить на работу, не лечить людей.

«Я просто не мог пройти мимо». Григорий Азарёнок узнал, почему люди идут в добровольные дружины-25

Григорий Азаренок: 
Уже размышляет о поломанном головном мозге администратор сразу нескольких телеграммных помоек. Помните, для наших силовиков находить и раскрывать такие – дело чести.

«Я просто не мог пройти мимо». Григорий Азарёнок узнал, почему люди идут в добровольные дружины-28

Давай, говорю!

«Я просто не мог пройти мимо». Григорий Азарёнок узнал, почему люди идут в добровольные дружины-31

Григорий Азаренок:
Змагары уже нарвались на дедулю с шокером. Скоро нарвутся на женщину со скалкой, на фермера с вилами, на рабочего с монтировкой. Даже от детишек с лопатками отгребете. Поэтому лучше вам успокоиться.

# Акции протеста # общество # Григорий Азарёнок # Дмитрий Беляков # Фотофакт

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