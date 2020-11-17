Андрей Лазуткин о протестных граффити: демонстрировали массовость, но нужно было ещё показать работу с целевыми группами

Новости Беларуси. В Минске необходимо навести порядок в максимально короткий срок – с таким посылом обратился Президент к руководству города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог: Здесь, опять же, мы видим жесткие закономерности, как она размещалась. Во-первых, вот эти вот помойки, которые всех удивляли поначалу. Представьте: жилой дом, люди раз в два дня стабильно выносят мусор, например – то есть каждый жилец к этой помойке подойдет. Ну, такой простой пример. Потом – перекрестки общественного транспорта, где большой пассажиропоток. Причем рисовали, в том числе на асфальте, где стоят, допустим, с телефоном, уткнувшись лицом вниз. Они эту символику замечают. Кроме того, вот эти «Табакерки», которые, опять же, находятся на крупных артериях и магистралях, где люди постоянно стоят, находятся. Кроме того, мачты освещения вдоль проезжих частей, в том числе в спальных районах. Также наносились надписи на дорожную разметку и на объекты, допустим, социальной инфраструктуры типа аптек, трансформаторных будок – что угодно, любые объекты в рамках спального района для этого подходили.

Это не только демонстрировало какую-то массовость протеста, необходимо было еще показать работу с целевыми группами.

То есть были прецеденты, когда разрисовывались именно промзоны вдоль железных дорог, где находятся крупные предприятия. Допустим, если подъезд к Минску брать, это направление электрифицированное Борисов – Минск. Там, допустим, находится завод МТЗ. При подъезде к МТЗ были закрашены гаражи, закрашены разного рода стены, объекты других предприятий. То есть надо было работать, в том числе и по целевой группе «работники МТЗ».