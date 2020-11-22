«Всё, давайте успокаиваться!» Александр Барсуков о ситуации в Беларуси, поведении властей, 90-х и службе в Нагорном Карабахе

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» на СТВ помощник Президента – инспектор по городу Минску Александр Барсуков.
Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» на СТВ помощник Президента – инспектор по городу Минску Александр Барсуков.
Игорь Позняк, СТВ:
Прежде чем подберемся к безопасности в Минске, за которую вы отвечаете, не могу не задать вам вопрос по далекому, но для вас наверняка очень близкому Нагорному Карабаху. Я знаю, вы полгода служили в этой горячей точке. Давайте попробуем из того периода – конец 80-х, я так понимаю – в наши дни выстроить мост. Какие мы должны сделать выводы сегодня?
Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по городу Минску:
Взбудоражили буквально за короткий промежуток времени людей, и начались межнациональные конфликты. Люди переженились, поженились там, породнились каким-то образом – все переплелось. И тут все по живому начало резаться. По живому. Мы практически в эпицентре были, мой взвод, по крайней мере, мы с ребятами несли службу по охране общественного порядка на перевалах – где-то 1,9 (километров – прим. ред.) высота в горах, перевалы, мы там блокпост выставляли и контролировали, чтобы не было вот этих горячих стычек, чтобы уже не доходило вплоть до серьезного применения оружия. Но я сегодня смотрю, мы сегодня понимаем, как легко зажечь вот эту спичку и как потом это успокоить тяжело. Сколько лет прошло…
Задумайтесь. Украина рядышком – пример, давайте учится не на своих, а на чужих ошибках. Все, давайте успокаиваться! Взбудоражили население, вы помните, как это все кипело, сигналили. Все, слава богу, утихло. Люди начинают понимать: «А дальше-то что, к чему мы придем? Мы что, хотим, чтобы у нас тысячи погибших были? Чтобы разделить народ или что? Мы этого хотим?»
Игорь Позняк:
Вам не кажется, что конкретно этот год – невероятно взрывоопасный в мире и в Европе? И те примеры, о которых мы сейчас говорили по Нагорному Карабаху, этих примеров масса в той же Европе, которая нас сейчас пытается учить. Но посмотрите, что происходит во Франции, что происходит в Польше, что происходит в Германии – вот здесь какие мы должны извлекать уроки?
Александр Барсуков:
Вы знаете, учиться на чужих ошибках. Оплот демократии, который нас учит как нужно себя вести. Да, у них, оказывается, демократичный газ, демократичное применение физической силы и так далее. Легко так со стороны наблюдать и давать оценку кому-то – посмотрите, пожалуйста, на себя. Посмотрите, что в Польше.
Игорь Позняк:
Предполагаемый закон о том, чтобы запретить протестующим во Франции – желтые жилеты, то, что сейчас происходит – снимать на видео и на фото правоохранителей, дабы защитить полицейских и их семьи от того произвола, который сейчас происходит в социальных сетях. Что вы об этом думаете?
Александр Барсуков:
Я думаю, это правильно, потому что люди находятся при исполнении служебных обязанностей, они государевы люди. Если сегодня не будет полиции, не будет государства. На Арке – я сейчас про Францию, – там много чего. Помните, желтые жилеты сколько месяцев, сколько сотен автомобилей сожгли, что там творилось, вы только вспомните. Тут же бросить в интернет: вот семья, давайте расправимся с ними – образ врага народа, понимаете? Это неправильно.
Это наши белорусы.
Вы на улицу не выйдете вообще, будете бояться, короткими перебежками бегать, что вернетесь в старые какие-то времена, как у нас 90-е были. Кстати, хочу вам сказать. Вот задержания, которые у нас проходят – несанкционированные мероприятия в Минске – задержания у нас проходят, естественно, нарушают порядок – 68 ранее судимых. Как это понимать? Вернуть 90-е к нам, эту вакханалию. 90-е все помнят, это не так давно было, когда все какую-то мзду платили.
Игорь Позняк:
Те, кто только делают первые шаги во взрослую жизнь, может, им не с чем сравнить? Они наверняка не видели, что происходило в 90-е годы: то, что вечером в Минске, в 23 часа, я вам честно признаюсь, страшно было ехать в Серебрянку, в Чижовку, на Ангарскую.
Александр Барсуков:
Но у них же есть родители. Родители должны им рассказать: «Ребята, что вы делаете?» Это молодежь. Молодежь очень легко воспламеняется, поднимается на все. Тем более вот давайте там, того-того-того. Смотрите, что в интернете. Если только быть в интернете, посмотреть, то все горит, все полыхает. Ребята, выключите интернет, выйдите на улицу, походите, посмотрите. Приехали, говорят: мы ходим по Минску, мы не можем врубиться, что ничего нет, тихо, спокойно. Да, где-то группа собралась там, 700-800 человек прошлись, все. Вот отойдите от этой улицы – тишина, люди работают, предприятия работают, студенты учатся, на улице порядок, тишина, спокойствие.
Игорь Позняк:
Я думаю, что большинство белорусов меня поддержат. Мы очень хотим снова вот этот Минск – чистый город, в котором можно безопасно переехать из одного района в другой, в котором в воскресенье можно взять ребенка за руку и приехать в парк Горького, покататься на каруселях, можно зайти в метро на одной станции и выйти на другой. Вот сейчас белорусы – ну, не белорусы, минчане – в некоторых случаях лишены этой возможности. Как вернуть этот чистый, прекрасный, спокойный, безопасный город, который мы все очень любим, который и иностранцы любят?
Александр Барсуков:
Вы знаете, в последний период времени поступает масса звонков: в горисполком люди обращаются, в райисполкомы, даже в ГОВД на линию 102: «Когда вы наведете порядок? Наведите, пожалуйста, порядок». Правильно сделал глава государства – дал неделю на наведение порядка.
Я даже смотрю по задержаниям. Хотелось бы, пользуясь случаем, сказать спасибо нашим минчанам. Они все это восприняли правильно. Сегодня коммунальные службы – как нелегко сегодня этим бедолагам. Все это затянулось.
Игорь Позняк:
И не столько физически, сколько, возможно, морально.
Александр Барсуков:
Морально, да. И кто-то еще выходит и начинает им: «Что вы делаете?» Их меньшинство, но очень агрессивное меньшинство. Какое вы имеете право? Если не понимает по-хорошему, ну, тогда извините… На то и власть, чтобы употребить власть.
Смотрите, как раскачивают ситуацию: троллейбусы выходят из парка – разбрасывают шипы, троллейбус дальше не пойдет и остальные не пойдут. Люди стоят на остановке, нужно ехать на работу, с работы – власть плохая. Ну почему? Создаются специальные условия. Перекрыли движение – стали цепочкой, тумбы вытянули или что-то еще, люди не могут проехать. Да подождите, как это власть виновата? Светофорные объекты повредили, сразу несколько светофорных объектов – знают, куда заходить, раскрыли, знают какой провод, специалисты.
Зато дорожно-транспортные происшествия – не дай бог с тяжкими последствиями – их это не интересует. Главное, что власть не сработала, это власть виновата. Вода перестала течь – власть виновата. Ну вы же, пожалуйста, подумайте, как логически все складывается.
Игорь Позняк:
Я думаю, что я выражу мнение многих минчан, особенно тех, у кого есть маленькие детки. У нас впереди волшебный просто месяц – декабрь – подготовки к Новому году. Возвращаясь к вопросу о наведении порядка, очень хочется, чтобы декабрь и дальнейшая наша жизнь в Минске была спокойной. Очень много семей, детей приезжают в Минск на главную елку. Понятное дело, что этот год особенный, определенная эпидемиологическая ситуация, но очень хочется, чтобы ничего не мешало. Вы как помощник главы государства по самому главному городу в стране обещаете, что все будет хорошо, спокойно?
Александр Барсуков:
Ожидание праздника и есть праздник. Мы сделаем все возможное, чтобы не омрачить людям праздник. Порядок глава государства дал команду навести – он будет наведен, кому как бы этого не хотелось. Если кто-то этого не хочет – пожалуйста, ребята, успокойтесь. Все. Все прошло, призадумайтесь немножко. Это чревато последствиями, с огнем играете.
Игорь Позняк:
В этот воскресный день есть люди, которым сейчас очень тяжело работать и физически и психологически, которые ждут от вас теплые слова – сегодня день ОМОНа. Я думаю, что у вас есть что сказать им (читать далее).