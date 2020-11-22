«Всё, давайте успокаиваться!» Александр Барсуков о ситуации в Беларуси, поведении властей, 90-х и службе в Нагорном Карабахе

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» на СТВ помощник Президента – инспектор по городу Минску Александр Барсуков.

Игорь Позняк, СТВ:

Прежде чем подберемся к безопасности в Минске, за которую вы отвечаете, не могу не задать вам вопрос по далекому, но для вас наверняка очень близкому Нагорному Карабаху. Я знаю, вы полгода служили в этой горячей точке. Давайте попробуем из того периода – конец 80-х, я так понимаю – в наши дни выстроить мост. Какие мы должны сделать выводы сегодня? Контролировали, чтобы не было вот этих горячих стычек, чтобы уже не доходило вплоть до серьезного применения оружия

Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по городу Минску:

Взбудоражили буквально за короткий промежуток времени людей, и начались межнациональные конфликты. Люди переженились, поженились там, породнились каким-то образом – все переплелось. И тут все по живому начало резаться. По живому. Мы практически в эпицентре были, мой взвод, по крайней мере, мы с ребятами несли службу по охране общественного порядка на перевалах – где-то 1,9 (километров – прим. ред.) высота в горах, перевалы, мы там блокпост выставляли и контролировали, чтобы не было вот этих горячих стычек, чтобы уже не доходило вплоть до серьезного применения оружия. Но я сегодня смотрю, мы сегодня понимаем, как легко зажечь вот эту спичку и как потом это успокоить тяжело. Сколько лет прошло… Задумайтесь. Украина рядышком – пример, давайте учится не на своих, а на чужих ошибках. Все, давайте успокаиваться! Взбудоражили население, вы помните, как это все кипело, сигналили. Все, слава богу, утихло. Люди начинают понимать: «А дальше-то что, к чему мы придем? Мы что, хотим, чтобы у нас тысячи погибших были? Чтобы разделить народ или что? Мы этого хотим?» Легко так со стороны наблюдать и давать оценку кому-то – посмотрите, пожалуйста, на себя Игорь Позняк:

Вам не кажется, что конкретно этот год – невероятно взрывоопасный в мире и в Европе? И те примеры, о которых мы сейчас говорили по Нагорному Карабаху, этих примеров масса в той же Европе, которая нас сейчас пытается учить. Но посмотрите, что происходит во Франции, что происходит в Польше, что происходит в Германии – вот здесь какие мы должны извлекать уроки? Александр Барсуков:

Вы знаете, учиться на чужих ошибках. Оплот демократии, который нас учит как нужно себя вести. Да, у них, оказывается, демократичный газ, демократичное применение физической силы и так далее. Легко так со стороны наблюдать и давать оценку кому-то – посмотрите, пожалуйста, на себя. Посмотрите, что в Польше.

Игорь Позняк:

Предполагаемый закон о том, чтобы запретить протестующим во Франции – желтые жилеты, то, что сейчас происходит – снимать на видео и на фото правоохранителей, дабы защитить полицейских и их семьи от того произвола, который сейчас происходит в социальных сетях. Что вы об этом думаете? Люди находятся при исполнении служебных обязанностей, они государевы люди Александр Барсуков:

Я думаю, это правильно, потому что люди находятся при исполнении служебных обязанностей, они государевы люди. Если сегодня не будет полиции, не будет государства. На Арке – я сейчас про Францию, – там много чего. Помните, желтые жилеты сколько месяцев, сколько сотен автомобилей сожгли, что там творилось, вы только вспомните. Тут же бросить в интернет: вот семья, давайте расправимся с ними – образ врага народа, понимаете? Это неправильно. Это наши белорусы. Вы на улицу не выйдете вообще, будете бояться, короткими перебежками бегать, что вернетесь в старые какие-то времена, как у нас 90-е были. Кстати, хочу вам сказать. Вот задержания, которые у нас проходят – несанкционированные мероприятия в Минске – задержания у нас проходят, естественно, нарушают порядок – 68 ранее судимых. Как это понимать? Вернуть 90-е к нам, эту вакханалию. 90-е все помнят, это не так давно было, когда все какую-то мзду платили.

Игорь Позняк:

Те, кто только делают первые шаги во взрослую жизнь, может, им не с чем сравнить? Они наверняка не видели, что происходило в 90-е годы: то, что вечером в Минске, в 23 часа, я вам честно признаюсь, страшно было ехать в Серебрянку, в Чижовку, на Ангарскую. Ребята, выключите интернет, выйдите на улицу, походите, посмотрите Александр Барсуков:

Но у них же есть родители. Родители должны им рассказать: «Ребята, что вы делаете?» Это молодежь. Молодежь очень легко воспламеняется, поднимается на все. Тем более вот давайте там, того-того-того. Смотрите, что в интернете. Если только быть в интернете, посмотреть, то все горит, все полыхает. Ребята, выключите интернет, выйдите на улицу, походите, посмотрите. Приехали, говорят: мы ходим по Минску, мы не можем врубиться, что ничего нет, тихо, спокойно. Да, где-то группа собралась там, 700-800 человек прошлись, все. Вот отойдите от этой улицы – тишина, люди работают, предприятия работают, студенты учатся, на улице порядок, тишина, спокойствие. Игорь Позняк:

Я думаю, что большинство белорусов меня поддержат. Мы очень хотим снова вот этот Минск – чистый город, в котором можно безопасно переехать из одного района в другой, в котором в воскресенье можно взять ребенка за руку и приехать в парк Горького, покататься на каруселях, можно зайти в метро на одной станции и выйти на другой. Вот сейчас белорусы – ну, не белорусы, минчане – в некоторых случаях лишены этой возможности. Как вернуть этот чистый, прекрасный, спокойный, безопасный город, который мы все очень любим, который и иностранцы любят? Если не понимает по-хорошему, ну тогда извините… На то и власть, чтобы употребить власть

Александр Барсуков:

Вы знаете, в последний период времени поступает масса звонков: в горисполком люди обращаются, в райисполкомы, даже в ГОВД на линию 102: «Когда вы наведете порядок? Наведите, пожалуйста, порядок». Правильно сделал глава государства – дал неделю на наведение порядка. Я даже смотрю по задержаниям. Хотелось бы, пользуясь случаем, сказать спасибо нашим минчанам. Они все это восприняли правильно. Сегодня коммунальные службы – как нелегко сегодня этим бедолагам. Все это затянулось. Игорь Позняк:

И не столько физически, сколько, возможно, морально. Александр Барсуков:

Морально, да. И кто-то еще выходит и начинает им: «Что вы делаете?» Их меньшинство, но очень агрессивное меньшинство. Какое вы имеете право? Если не понимает по-хорошему, ну, тогда извините… На то и власть, чтобы употребить власть. Главное, что власть не сработала, это власть виновата Смотрите, как раскачивают ситуацию: троллейбусы выходят из парка – разбрасывают шипы, троллейбус дальше не пойдет и остальные не пойдут. Люди стоят на остановке, нужно ехать на работу, с работы – власть плохая. Ну почему? Создаются специальные условия. Перекрыли движение – стали цепочкой, тумбы вытянули или что-то еще, люди не могут проехать. Да подождите, как это власть виновата? Светофорные объекты повредили, сразу несколько светофорных объектов – знают, куда заходить, раскрыли, знают какой провод, специалисты. Зато дорожно-транспортные происшествия – не дай бог с тяжкими последствиями – их это не интересует. Главное, что власть не сработала, это власть виновата. Вода перестала течь – власть виновата. Ну вы же, пожалуйста, подумайте, как логически все складывается.