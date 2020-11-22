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Протоиерей Владислав Цыпин о БЧБ-флаге: под ним в Минске с помпой был проведён парад Белорусской краевой обороны

22 ноября 2020 17:10
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Новости Беларуси. Недавно появилось исследование по поводу БЧБ известного московского православного протоиерея Владислава Цыпина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Протоиерей Владислав Цыпин о БЧБ-флаге: под ним в Минске с помпой был проведён парад Белорусской краевой обороны-1

Владислав Цыпин, протоиерей:
Его использовала созданная 21 декабря 1943 года коллаборационистская администрация – Белорусская центральная рада (БЦР) во главе с президентом Радославом Островским.

27 июня 1944 года в Минске по инициативе БЦР состоялся Второй Всебелорусский конгресс – съезд представителей организаций, предложивших свои услуги группенфюреру СС Курту фон Готтбергу, исполнявшему должность генерального комиссара Белоруссии. Под этим флагом в Минске с помпой был проведен парад Белорусской краевой обороны, сколоченной для карательных акций против белорусских партизан.

# История # общество # Владислав Цыпин # Григорий Азарёнок # Радослав Островский # Курт фон Готтберг # Фотофакт

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